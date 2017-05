Kjeldsen i tvivl om Made in Denmark

WENTWORTH: Det er langt fra sikkert, at Søren Kjeldsen stiller til start, når der fra 24. august spilles Made in Denmark på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten.

Golfturneringen på European Tour har ellers en speciel plads i nordjydens hjerte, og han udtalte efter sidste års turnering, at han ikke kunne vente med at komme tilbage.

- Alle, der kender mig, ved også, at jeg elsker den turnering overalt på jorden. Den modtagelse, jeg har fået, betyder rigtig meget for mig. Men jeg har endnu ikke besluttet, om jeg kommer til at spille Made in Denmark i år, siger Søren Kjeldsen på sin Facebook-side.

- Jeg har den udfordring, at datoen er den samme som den første turnering i slutspillet på den amerikanske PGA Tour. Så der kan opstå en situation, hvor jeg gerne vil være to steder på samme tid. Der er dog langt tid til august, så lad os se, hvad der sker, konstaterer han.