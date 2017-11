Nordjyder faldt sammen

GOLF: De to nordjyske golfspillere, Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard, var godt med fremme efter førstedagen af Nedbank Golf Challenge, men på andendagen kollapsede de totalt og faldt langt ned i feltet.

Søren Kjeldsens deroute startede på anden rundes 11. hul, hvor han måtte notere en firedobbelt bogey, der sendte ham fra en samlet score i -2 og ned på +2. Han endte dagen i seks slag over par og er dermed fem slag over par for turneringen.

Lucas Bjerregaard er et enkelt slag bedre, selvom også han gik en runde i seks slag over par. Og vinderen af Portugal Master ligger på en delt 43.-plads inden de to sidste runder.

Bedste dansker efter de første to dage er Thorbjørn Olesen, der ligger samlet to slag over par på en delt 30.-plads - der er han hele ni slag efter den førende franskmand Victor Dubuisson, der endda ikke nåede at færdigspille sin runde på grund af dårligt vejr.