Klappen gik ned for AaB-talenter

ESBJERG:AaB kunne med en sejr over Esbjerg i U19-ligaen være kravlet forbi AGF og ind i top 10, men sådan skulle det ikke gå for de unge nordjyske talenter.

De måtte se sig besejret 3-0 af et bedre spillende EfB-mandskab, der sikrede sig sejren via to mål fra Nikolaj Lund og en scoring fra Oliver Andreasen.

- Præstationen mindede desværre om noget af det, som vi troede vi havde fået udryddet efter kampene i efteråret. Det blev en alt for fragmenteret indsats, vi fik sat sammen, og det blev i det store hele alt for individuelt fra vores side, siger Lars Noer.

AaB-træneren måtte også konstatere, at det var personlige fejl, der endte med at koste dyrt for AaB.

- Vi kan ikke sige os fri fra, at vi har aktier i to af målene med store personlige fejl. Det var en irriterende måde at tabe på, men nu må vi tage revanche i sæsonens sidste kamp, som vi vil gøre alt for at vinde, siger Lars Noer.

Det var ikke alt, der var skidt i Esbjerg. Der var enkelte opløftende præstationer. Blandt andet kom både Anders Noshe og Sebastian Stahlfest ind og gjorde det godt.

- Noshe spillede en rigtig fin halvleg, efter han blev sendt ind i pausen, og Stahlfest fik et fint comeback efter lidt skadesproblemer. Det udmøntede sig i en lovende halv time, siger Lars Noer.

AaB kan med en sejr i sæsonens sidste kamp mod AC Horsens kravle ind i top 10, hvilket er blevet et mål for AaB-lejren.

- Det vil være et lille skridt på vejen og et vidnesbyrd om, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger Lars Noer.