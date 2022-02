Klar melding før Final4: Hvis du kan stå, så spiller du

ISHOCKEY:Mens der i det store hele var lagt op til høflige standardvendinger, da repræsentanter fra de fire Final4-deltagere var linet op til pressemøde, var der dog enkelte store spørgsmålstegn omkring Frederikshavn White Hawks’ coronasituation frem mod finalestævnet, der fredag byder på en semifinalekamp mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks.

- Vi får først en afklaring fredag, når de berørte spillere skal afgøre, om de kan spille. Det er en beslutning, som spillerne træffer sammen med vores sundhedsstab. Det er umuligt at sige noget konkret, for der er ingen tvivl om, at alle spillerne gerne vil spille Final4, men vi skal være sikre på, at de rent faktisk kan spille siger White Hawks-træner Jari Pasanen, der ikke lægger skjul på, at han er træt af situationen.

- Det her er en sjov begivenhed, vi står foran, og alle har glædet sig til Final4, men lige nu står vi i en situation, som bestemt ikke er sjov for nogle af de ramte spillere. Vi må se, hvad vi kan stille med, men vi skal nok få et hold på isen, siger Jari Pasanen.

Han er meget klar i mælet, når han skal forholde sig til, om de to OL-deltagere Jesper Jensen og Mads Larsen skal spille fredag. Situationen i White Hawks-truppen skriger også nærmest efter en hver tilgængelig ressource.

- Mads landede torsdag morgen. Han var meget træt. Jesper Jensen har været syg, mens han var i Kina, men jeg forventer og håber, at de kan spille. Hvis de kan stå op, så kan de spille. Mads Larsen er klar. Jeg er ikke 100 procent sikker omkring Jesper Jensen, men jeg regner med, at han kan spille, siger Jari Pasanen med henvisning til de mange spørgsmålstegn, der er omkring tilgængelige spillere.

- Forberedelserne kunne ikke være meget værre. Jeg har aldrig prøvet så svær en forberedelse. Jeg er omstillingsparat. Jeg er klar til at ændre taktikken helt frem til vi når ud til hallen i morgen, så hvis der skal ændre noget i bussen, så må vi improvisere, siger Jari Pasanen.

Om ikke andet kan han glæde sig over, at White Hawks har forstærket sig med Johan Lundgren, der er hentet i Rødovre for resten af sæsonen. I Rødovre har han leveret 22 point i 39 kampe. Han går ind og forstærker White Hawks’ forwardlinje.

Da Frederikshavns direktør Henrik Andersen blev bedt om at forklare tankerne bag tilgangen af Johan Lundgren lagde han vægt på, at han går ind og lukker et hul, da han besætter den sidste udenlandske plads i White Hawks-truppen. Desuden var direktøren glad og taknemmelig over, at Rødovre Mighty Bulls havde vist stor forståelse for Frederikshavns nuværende situation.

For de White Hawks-spillere, som ikke har været ramt af corona, har de seneste dage været meget specielle.

- Det er klart, at det er lidt mærkeligt, når vi ikke kan komme på is i tre dage, og det hele bare bliver lukket ned, men så er det bare ud at løbetræne eller holde sig i gang på andre måder. Vi skal nok være klar, siger Christopher Frederiksen, der ved, hvor stort det vil være med en sejr over Pirates i fredagens semifinale.

- Det er en stor ting for alle i klubben. Mange af os kan godt huske, hvor sjovt det var at vinde pokalen for to år siden, siger Frederiksen.

White Hawks skal i ilden fredag aften klokken 20 mod Pirates.

Her kan du gense torsdagens pressemøde, der danner optakt til Final4.