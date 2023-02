Klar tale fra brandvarm Bakiz: Folk har set realiteterne i øjnene

OLIVA:Enten har AaB-træningen manglet lidt offensiv skarphed i de forskellige spil, eller også har er defensiven med keeperne i spidsen ramt et højt niveau.

Sådan har det været indtil Nicklas Helenius og Younes Bakiz meldte sig under fanerne igen ved onsdagens træning. De to AaB-esser bombede mål ind på samlebånd ved afslutningstræningen, og særligt Younes Bakiz var rygende varm.

Han har døjet med lidt problemer i venstre forlår, men i små to uger har han været lidt spændt op, men nu er han tilbage.

- Jeg har aldrig brugt lang tid på at komme i form igen. Jeg er heldigvis ikke så stor, så der er ikke så mange kilo, der skal vænnes til at spille fodbold igen. Men det er dejligt, at jeg hurtigt kan føle, at jeg kan bidrage rigtig meget, siger Younes Bakiz, der også i efteråret fik vist, at han er en spændende offensiv kapacitet på AaB-holdkortet.

Blandt andet scorede han to meget vigtige mål i sejren ude over Lyngby.

- Jeg skal være endnu mere afgørende. Jeg spillede gode kampe i Viborg, men jeg havde for vane ikke at score nok mål og lave nok assist. Nu nåede jeg at lave fire mål i ni kampe, og det er bare det, jeg skal bygge videre på.

Han viste en skarphed og evne til at komme frem til afslutninger, som AaB helt sikkert får brug for i forårets kamp for at blive i Superligaen. Younes Bakiz er helt med på, hvilken udfordring, der venter AaB, når Superligaen genoptages den 17. februar. Han ser dog også muligheder for at udrette noget mindeværdigt, og den tilgang kan vise sig at være den helt rette.

- Vi skal ikke løbe fra, at det er en stor opgave, der ligger foran os. Det har vi også gjort op med os selv. Det bliver en udfordring af de store. Samtidig er det også en mulighed for at opnå noget ekstraordinært, for det er ikke mange hold, der er kommet tilbage fra at være syv point under stregen ved vinterpausen, påpeger Younes Bakiz.

Stor optimisme

Omvendt skaber vinterens transferaktiviteter så stor optimisme, at Bakiz i stedet fokuserer på de små detaljer, der stadig skal rettes til for at skabe succes.

- Vi skal kunne tackle det pres, men med de tilføjelser vi har fået nu, så har vi et stærkt felt af spillere, som trænerne kan vælge mellem. Nu handler det om, at vi som hold skal have fintunet det hele. Der er ingen tvivl om, at vi har kvaliteten til klare den her opgave.

AaB's målfarlige kantspiller er nået til et punkt, hvor godt spil og et på papiret stærkt hold ikke gør det alene. Nu skal det udmønte sig i nogle sejre.

- En ting er at have gode spillere. En anden ting er at få dem til at spille sammen som hold. Vi har set, at hold fungerer rigtig godt, selvom de ikke har de store stjerner. Nu har vi en masse gode spillere, så hvis vi kan få både det kollektive og individuelle til at fungere, så ligger der rigtig mange point og venter.

- Vigtigst af alt skal vi til at vinde nogle kampe. Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at snakke om, at alt går så godt. Nu skal vi til at vinde nogle kampe og opbygget en kultur, hvor vi vinder kampe. Så skal det nok blive godt, siger Younes Bakiz, der finder optimisme i den træningskultur, der er opbygget efter vinterpausen.

- Det er ingen hemmelighed, at det ikke var det fedeste at møde ind i slutningen af efteråret, da vi ikke vandt så mange kampe. Træningerne har været meget bedre og af en helt anden kvalitet. Det er noget helt andet. Folk har virkelig oppet sig. Folk har set realiteterne i øjnene. Vi skal virkelig give den en skalle.

Husk du kan se Bakiz og de øvrige AaB-spillere i aktion mod svenske Sirius på fredag klokken 14. Kampen livstreames på nordjyske.dk.