Klar tysk sejr sender danske ishockeymænd hjem fra VM

TAMPERE:Ishockey-VM er slut for det danske landshold, når kampen mod værtsnationen Finland er overstået tirsdag aften.

Som ventet kunne Frankrig ikke yde den nødhjælp, der kunne have holdt det danske kvartfinalehåb i live.

Franskmændene lignede en flok spillere på vej på sommerferie og tabte 0-5 til Tyskland, der kun behøvede at spille på trekvart kraft.

Tyskerne gør USA, Sverige og Finland selskab i kvartfinalerne fra VM's gruppe A. Som frygtet blev Danmarks 4-6-nederlag til netop tyskerne i torsdags altafgørende i slutregnskabet.

I den sidste ende var danskernes chance for avancement i hænderne på et fransk hold uden andet end æren at spille for. Der var næppe mange, der forventede en hjælpende hånd fra den kant.

Franskmændene manglede evnerne og energien til at genere modstanderne. En tidlig fransk scoring kunne måske have ansporet spillerne til en sidste kraftanstrengelse. Men det gik lige modsat.

Allerede efter godt tre minutter blafrede gardinet første gang bag den franske keeper Sebastian Ylonen. Alexander Ehl scorede på Wojtek Stachowiaks fine forarbejde, og så var spændingen reelt ude af den kamp.

Nogle tusinde skolebørn fyldte arenaen i Tampere pænt op på det uattraktive spilletidspunkt tirsdag middag. Og nogen forbudt-for-børn-kamp blev det på ingen måde.

Tyskerne gjorde det nødvendige og ikke så meget mere. Frederik Tiffels øgede føringen med en benskinnescoring. Og i anden periode udnyttede John Peterka horribelt fransk backspil til et solomål til 3-0.

Det endte som en næsten optimal arbejdsdag for de tyske spillere, der gjorde deres arbejde uden at bruge for mange kræfter. De får brug for dem i kvartfinalen mod Schweiz, der har været VM's store oplevelse indtil nu.

Daniel Fischbuch gjorde det til 4-0 med en overtalsscoring tidligt i tredje periode, og det pyntede ikke på den franske indsats, at forwarden Loic Farnier lidt senere knætacklede sig til en matchstraf.

Seks minutter før tid broderede tyskerne sig i endnu et powerplay igennem til kampens sidste fuldtræffer, som Maximilian Kastner satte ind.

Danmark møder klokken 19.20 Finland i en kamp om kejserens berømte skæg. Heller ikke finnerne har noget særligt på spil, for uanset resultatet slutter de på gruppens tredjeplads.

/ritzau/