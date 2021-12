Klasse fornægter sig ikke: Aalborg holdt hovedet koldt i hektisk slutfase

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har med et par enkelte undtagelser buldret afsted med lyntogsfart i denne sæson. Den europæiske kampagne kører på skinner, og en solid andenplads i ligaen indikerer samlet set, at det kører meget godt for Aalborg Håndbold.

Der har dog været små ujævnheder undervejs. Blandt andet har Stefan Madsens tropper haft en tendens til at køre i bumletogsfart i første halvleg af mange ligakampe. Den tradition blev genoptaget mod Fredericia.

Fredericia HK er et af de hold, der mest konsekvent spiller syv mod seks, når man angriber. Derfor var Aalborg Håndbold klar over, hvad der ventede. Seks mod syv-forsvaret fik man imidlertid ikke løst i de første 20 minutter af kampen. Her scorede gæsterne ganske ubesværet mål på stribe.

Hvert Fredericia-angreb resulterede i en stor chance, hvilket gjorde det til at være en udfordring at være udstationeret i Aalborg-målet. Simon Gade blev erstattet af Mikael Aaggefors, men han havde også svært ved at komme i vejen for ret meget.

20 minutter inde i opgøret var Aalborg bagud med 8-14. Aalborg løste i flere sekvenser Fredericias offensive forsvar fint, men der blev brændt flere meget åbne skud. Blandt andet flere skud på tomt mål. Aron Palmarsson, Buster Juul og Mikael Aggefors fik Stefan Madsen til at sig til hovedet i ren af skær afmagt over brændte skud i direktørklassen.

Normalt så træfsikre Kristian Bjørnsen var to for fem efter de første 30 minutter, hvilket var meget repræsentativt for den generelle indsats fra Aalborgs side. Skarpheden manglede kort sagt både offensivt og defensivt.

Derfor var det også Aalborg Håndbold, der lidt atypisk kunne være mest tilfreds med "kun" at være bagud med 15-18 ved sidebyttet med tanke på den store mængde forbedringer der let kunne lægges ind i spilet til anden halvleg.

Cirka fem minutter efter pausen var stillingen 19-19. Så troede hjemmepublikummet, at Aalborg-toget var kommet op i topfart med Fredericia efterladt på perronen, men gæsterne var stadig med som blind passager.

Gæsterne lod sig nemlig ikke hægte af. I stedet blev der sat en krog i Aalborg. Nok var Aalborg lokomotiv på måltavlen, men Fredericia fulgte med.

Mod kampens slutning troede størstedelen af de 2852 tilskuere, at kampen var afgjort, da Aalborg kom på 29-26 med en udvisning til Fredericia, men igen viste gæsterne god moral og evner ved at holde spændingen i live.

I langt hovedparten af Aalborgs angreb efter pausen havde man spillet sig frem til afslutninger fra bagkæden, men mod kampens slutning fik man bredt spillet bedre ud, så det igen blev fløjene, der skulle afslutte. Det var en god ide, for både Jonas Samuelsson og Sebastian Barthold var skarpe, da det var mest påkrævet.

Med lidt over et minut tilbage af kampen var Aalborg foran med 31-30, og der var grund til at bide negle på mesterholdets vegne, da Nikolaj Læsø blev udvist til uddelt undren for folk i Sparekassen Danmark Arena.

Samme undren ramte gæsternes bænk få sekunder senere, da deres planer om point blev afsporet af en angrebsfejl, som vist også kom bag på Aalborg-spillerne. Sådan en mulighed er Aalborg Håndbold dansk mester i at forvalte, og Felix Claar i sort bælte i skarpe beslutninger, når det spidser til. Med hævet arm fra dommerne tog han bestik af situationen - fandt et hul i Fredericia-volden og scorede med største selvfølgelighed til 32-30. Selv på en i bedste fald middelmådig dag viste Aalborg Håndbold klassen i de afgørende sekvenser.