Klasseforskel: AaB var meter foran Brøndby IF

FODBOLD:Hvor hurtigt kan man ryste en tabt pokalfinale af sig? Relativt hurtigt.

Det så i hvert fald sådan ud, da AaB søndag aften tog imod Brøndby IF på Aalborg Portland Park. Langt hen ad vejen skulle man næsten tro, at det var Brøndby, der fornylig havde tabt en pokalfinale, for AaB viste både initiativ, gejst og fight, hvilket også resulterede i, at de sikrede sig en sejr på 2-0.

AaB kom langt bedst fra start i første halvleg, og det var en fornøjelse at se, at de ikke bare havde tænkt sig at være på hælene og forsvare sig. De lignede faktisk nogle, der havde en hel del at spille for.

I løbet af det første kvarter var der masser af små-chancer, der ikke blev til mere, men den første store chance fik vi, da Patrick Olsen blokerede et udspark fra Brøndby IF's keeper Marvin Schwäbe, tæmmede bolden og sendte den mod målet, men Schwäbe fik placeret sig rigtigt på ny.

Kort efter sker skete der dog noget usædvanligt - noget der kun er sket 21 gange forinden - dagens dommer, Anders Poulsen, måtte forlade banen med en skade, og blev erstattet af dagens fjerdedommer, Jakob Kehlet, efter et kort spilstop.

Efter den korte afbrydelse kom Brøndby mere med i kampen, men det varede ikke længe, før AaB fortsatte deres initiativ.

Efter godt en halv times spil blev en erobring på midtbanen spillet ned til Patrick Olsen, som endnu en gang stod med alle muligheder for at bringe hjemmeholdet foran, men Schwäbe i Brøndby målet var igen klar, og fik handsken på bolden.

40 minutter skulle der gå, før der endelig var forløsning at finde i Aalborg. Frederik Børsting fik vredet bolden fra Brøndby keeperen, og sparkede bolden sikkert i mål, og dermed kunne AaB gå til pause med en 1-0 føring.

Efter pausen var der ikke mange ting, der ændrede sig. Brøndby IF havde en kort periode på fem minutter, hvor de fik deres spil til at virke, men AaB fik hurtigt overtaget spillet endnu en gang.

Det viste sig også efter 70 minutters spil, hvor et indlæg fra Kasper Kusk røg gennem feltet, og endelig var der forløsning for Patrick Olsen, som sendte bolden i netmaskerne, og dermed fordoblede AaB's føring til 2-0.

Derfra ejede AaB resten af kampen, og det var næsten kun uheld, at de ikke vandt med større cifre.

Der var klasseforskel på de to mandskaber i dag og set over dagens kamp, så skulle man ikke tro, at det var AaB der lå sidst i mesterskabsspillet, og for blot fire dage havde tabt pokalfinalen med de samme cifre til SønderjyskE.