Klasseforskel i lokalbrag: Vendsyssel udraderede Sæby HK

HÅNDBOLD:Ganske som ventet var der stor forskel på kvaliteten, da de to nordjyske hold i kvindernes 1. division i håndbold søndag eftermiddag tørnede sammen i Syvsten.

Vendsyssel Håndbold leverede nok en gang en overbevisende indsats og sendte oprykkerne fra Sæby HK hjem med et nederlag på 36-16. Dermed satte hjemmeholdet en tyk streg under, at det er favorit til at nappe førstepladsen og rykke op i ligaen.

For Sæby HK handler det om at undgå nedrykning.

I en totalt udsolgt DRINX Arena satte Vendsyssel Håndbold sig på kampen fra første fløjt. Efter 10 minutter var Sæby HK allerede godt på vej ned i sækken ved stillingen 7-2. Hjemmeholdet var ellers handicappet af, at playmaker Sylvia Gamis var småsyg og ikke kunne være med. I hendes fravær blev Christina Pedersen sat til at styre hjemmeholdets angrebsspil, og den opgave løste det unge stortalent fornemt.

Bagud hele 12-3 lykkedes det Sæby at få bedre fat mod halvlegens slutning, og ved pausen fra stillingen 18-11. Tvivl om resultatet var der dog aldrig, og mod kampens slutning trak Vendsyssel Håndbold fra til en storsejr.

Dermed topper holdet 1. division med 17 point for ni kampe. Det er to point mere end Ringkøbing på andenpladsen. Sæby HK er nummer 10 med fire point for otte kampe.