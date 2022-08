Klitmøller genindtræder i pokalen: - Der er lidt EM 92 over det

KLITMØLLER:Den enes død, den andens brød. Det synes at være overskriften for Klitmøller IF, der leverede en mandfolkeindsats, da serie 3-klubben i første runde af pokalen tabte 1-2 til Jammerbugt FC.

Dengang var der stor tilfredshed med kampens gang hos serieholdet, der blandt andet havde 51-årige Finn Olesen på mål. Han leverede i lighed med holdkammeraterne en fantastisk gang fight, som de fremmødte tilskuere satte stor pris på.

Nu får Finn Olesen og holdkammeraterne endnu en kamp i pokaleventyret, der ingen ende vil tage. Det gør de, fordi Jammerbugt FC i kølvandet på konkursdekretet mod klubben er blevet smidt ud af pokalturneringen. Derfor overtager Klitmøller IF Jammerbugts plads, hvilket er ensbetydende med en hjemmekamp mod jyllandsserieholdet Sædding-Guldager.

- Der er lidt EM 92 over det her. Det er næsten 92 om igen, for vi kommer med igen på grund af andres ulykke, konstaterer Martin Haahr, der er træner for Klitmøller.

Han har ingen kvaler ved at genindtræde i pokalturneringen og dermed genoplive pokaleventyret.

- Vi kunne se os selv i spejlet med god samvittighed efter vores kamp mod Jammerbugt, så derfor er det også fint nok med os, at vi er med igen. Det var jo ikke sådan, at vi blev banket 9-0 eller sådan noget, siger Martin Haahr.

Da Klitmøller mødte Jammerbugt FC var der mange mennesker på stadion i kystbyen, men Martin Haahr har en tro på, at man denne gang kan lokke endnu flere folk af huse.

- Sidst var der Thy Mesterskab samme aften, men denne gang er der ikke andre kampe, og Thisted FC er vist i Hedensted dagen før, så jeg håber, at vi kan få endnu flere folk på stadion denne gang. Det kunne være stort, hvis hele Thy bakkede op, siger Martin Haahr.

Da modstanderen denne gang "blot" spiller i jyllandsserien, er der lidt større forhåbninger om et avancement i Klitmøller-lejren.

- Jeg har ret godt styr på jysk seriefodbold, og jeg ved, at Sædding-Guldager er en etableret jyllandsserieklub. De har en angriber, der scorer en del mål, og det er ikke så lang tid siden, at Jesper Lange spillede med på holdet, så jeg forventer, at det igen bliver en svær kamp for os, siger Martin Haahr.

Skulle det lykkes for Klitmøller at gå videre til tredje runde begynder drømmen om 100.000 kroner til klubkassen for at være sidste serieklub i turneringen for alvor at blive realistisk, men i første omgang glæder Klitmøller IF sig bare over at være med igen.

- Spillerne er helt oppe at køre igen. Der er virkelig nogen, der er glade for, at de nu får den her ekstra chance. Vi vil i hvert fald gøre vores for at gribe den, siger Martin Haahr.

Pokalkampen mellem Klitmøller og Sædding-Guldager er programsat til onsdag den 31. august med kampstart klokken 17.15.