Klitmøller røg igen ud af pokalen

FODBOLD:For anden gang i denne sæson er Klitmøller IF røget ud af pokalturneringen. Første gang skete det mod Jammerbugt FC, men da Jammerbugt FC siden er blevet begæret konkurs, så genindtrådte Klitmøller IF igen. Denne anden chance førte en kamp mod Sædding/Guldager fra danmarksserien.

- Det var en rigtig fin indsats, vi fik sat sammen. De scorede på et langskud, som vores keeper ikke kunne se, så det var der ikke så meget at gøre ved, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

- I anden halvleg fortsatte vi godt. Sædding/Guldager havde svært ved at nedbryde os, og de kom ikke frem til det helt store. Mod kampens slutning fik vi for alvor gjort kampen spændende. Det blev noget rigtigt indianerfodbold, og vi kunne godt have fået scoret til sidst, men det var alt i alt en meget fin indsats, siger Martin Haahr.

Han roser Klitmøllers keeper. Senest var det 51-årige Finn Olesen, der var vogtede buret. Denne gang var han skiftet ud med en omtrent 10 år yngre model. Jesper Brøndum stod en flot kamp for Klitmøller.

- Der var mange fine præstationer, og vi har virkelig nydt det her. Jeg er helt sikker på, at vi forsøger at kvalificere os igen næste år, siger Martin Haahr.