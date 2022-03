Klitten afgjorde helt vanvittigt drama: - Mit fedeste og vigtigste mål

Den udlejede AaB-spiller Oliver Klitten scorede for sjette gang i sæsonen for Hobro IK i 1. division, og dette mål var lidt mere specielt end så mange andre.

- Det var helt vanvittigt. Det var nok et af fedeste og vigtigste mål, jeg har scoret. Det var en fornøjelse og pisse fedt efter at have kæmpet i så lang tid med 10 mand, lød det fra en begejstret Oliver Klitten.

Han kom ind fra bænken med ca. 30 minutter igen og scorede sejrsmålet til 1-0 mod HB Køge på hovedstød efter et hjørnespark i de døende minutter af dommerens tillægstid efter at have været i undertal fra tiende sekund af anden halvleg.

- Det var en svær kamp at komme ind i, for vi havde jo ikke bolden meget, så det handlede om at komme ned at stå, cleare en masse og få kæmpet røven ud af bukserne.

- Nu har vi vundet to gange i streg, hvilket vi ikke har gjort før i sæsonen, så den her sejr betyder alt - det var voldsomt vigtigt. Vores mål er selvfølgelig at redde os i ligaen, og det kan vi helt sikkert også med det hold, vi har, og sådan som vi spiller, sagde Oliver Klitten.

Det var en kamp, hvor Hobro egentlig kom godt fra første halvleg, inden Mathias Nygaard fik et korrekt rødt kort for at stemple Lasse Petry i hovedet efter kun 10 sekunder af anden halvleg.

- Jeg synes, at vi var bedst i første halvleg, hvor vi egentlig spillede fint, kom frem til store chancer og skulle føre, så der kan vi tage en masse med.

Fra anden halvleg kan vi selvfølgelig tage det med, at vi viste, hvor meget vi vil det, hvor meget vi kæmper for det, og hvis det er dét, der skal til, kan vi tydeligvis også det, sagde Oliver Klitten, der naturligt nok også havde fået en personlig tilfredsstillelse med fra opgøret.

- Det giver helt sikkert en masse selvtillid for mig at komme ind og få scoret, og jeg fik vist, at jeg er klar, hvis der er brug for mig, og jeg føler, at jeg er kommet tæt på startopstillingen, det gør jeg.

Hans cheftræner i Hobro IK Martin Thomsen har også store roser til Oliver Klitten, der gør det godt, men som har hård konkurrence på netop hans position.

- Klitten har gjort det fantastisk, og det har jeg også rost ham for i opstarten. Det er klart, at han er oppe mod et par spillere i Haarup og Tjørnelund, der har gjort det rigtig godt - ligesom Klitten.

- Da han kom ind, var vi ikke i tvivl om, at han var en af dem, der netop kunne komme ind og gøre en forskel, og det var ikke tilfældigt, at han stod der til sidst, for han har en målnæse. Det er noget af det, han kan.

Det er svært at spille som kantspiller i en 3-5-2, men wingback passer rigtig godt til Klitten, og det viste han igen, sagde Martin Thomsen om fredagens målhelt.

Oliver Klittens scoring sørgede for, at Hobro IK vandt deres anden sejr i træk efter sidste weekends sejr over de nordjyske rivaler fra Jammerbugt FC. De seks point fra de to kampe har nu gjort, at Hobro har rykket sig fra 12.- og sidstepladsen og op på en 10. plads i Nordicbet Ligaen.

Hobro skal forsøge sig med tre på stribe, når de møder Fredericia fredag 11. marts på hjemmebanen DS Arena i Hobro.