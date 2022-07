Klitten lejes ud til Silkeborg

SILKEBORG:Oliver Klitten løber i disse uger rundt i AaB og skal kæmpe for en fodboldfremtid i den bolsjestribede trøje. Efter et stærkt lejeophold i Hobro er det et åbent spørgsmål, hvad der skal ske med ham.

Oliver Klittens tvillingebror Lukas Klitten har det seneste år været på kontrakt i den italienske Serie B-klub Frosinone, men her blev det ikke til så meget som et minut på banen. Derfor har han søgt efter en anden løsning.

Den er nu kommet på plads. Han skal tørne ud for Silkeborg IF, hvor han slutter sig til bronzevinderne på en lejeaftale for den kommende sæson.

- Opholdet i Frosinone var fedt uden for banen, men rent sportsligt ikke den store succes – jeg fik en tidlig ankelskade, hvorefter de hentede en anden venstreback, og der blev ikke rigtig set min vej siden, så nu ser jeg virkelig frem til at give den gas i Silkeborg, hvor der venter nogle helt vildt spændende kampe i den nye sæson, siger Lukas Klitten til Silkeborgs hjemmeside.