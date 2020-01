Klitten var i hopla mod AGF: En rigtig god start

FODBOLD:Det blev til en sejr på 2-0 for AaB, da de tirsdag eftermiddag tørnede sammen med AGF på kunstbanen ved Fredensvang - begge mål sat ind i første halvleg, og begge gange med Oliver Klitten i en afgørende rolle.

Først trak han godt ind i feltet og tilkæmpede sig et straffespark begået af Kasper Lunding, og dernæst havde han sidste fod på et fladt indlæg fra Kasper Kusk. Og dermed kunne han være godt tilfreds med sine 45 minutter på banen i en kamp, hvor AaB skiftede hele holdet i pausen.

- Jeg tror, jeg er god til at opsøge situationerne i feltet, og da jeg føler, jeg bliver ramt bagfra, så lægger jeg mig ned, siger Oliver Klitten til straffesparket, der blev sikkert eksekveret af Tom van Weert, der havde rollen som spidsangriber inden pausen.

Ved scoringen til 2-0 kom Oliver Klitten glidende i en klump med to AGF-spillere på et fladt indlæg fra Kasper Kusk.

- Jeg synes selv, at det er mig, der får ramt den. Det kan godt være, at den så også rammer en AGF'er på vej ind i målet, men jeg tror, det er rigtigt, at målet er mit.

AaB havde fordel af medvinden i første halvleg, og den gjorde spillet noget nemmere i den tid, Oliver Klitten var på banen.

- Jeg synes især, at vi får gjort brug af det vi har trænet omkring presspillet. Det fungerede rigtig fint. Så hjalp medvinden også en del - især på deres udspark, hvor vi kunne stå forholdsvist højt og få dem lukket ned, siger han.

AaB skal søndag spille testkamp i Sverige mod IFK Göteborg.

- Det bliver endnu en kamp, hvor vi skal bevare spillet, som vi gjorde det i dag og så lægge endnu mere på fysisk. Om vi skal skifte lige så meget, som vi gjorde i dag, har jeg ikke fået at vide endnu, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget af det samme, siger han.

Derefter rejser truppen den 30. på en otte dage lang træningslejr i Spanien.