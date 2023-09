Klitten vil genetablere sig i Hobro: Stiller store krav

Lukas Klitten havde knap nået at hilse på sine nye holdkammerater, før han søndag blev kastet for løverne mod Helsingør i en debut, som næsten ikke kunne være skrevet bedre.

Hobro IK havde to dage forinden hentet den tidligere AaB-back fra den italienske Serie A-klub Frosinone og udstyret ham med en treårig kontrakt. Efter bare 72 minutters fodbold for Lukas Klitten tyder meget på, at det kommer til at blive et vellykket partnerskab.

I søndagens kamp på Sjælland trak venstrebacken et straffespark, som Mads Freundlich sikkert eksekverede, og senere stod han for et oplæg i Hobros sejr på 3-1.

- Det var nok et eller andet sted mere, end jeg kunne have forventet i min debut. Jeg synes, jeg fik vist mig godt frem med en god kamp. Det var en fed kamp og en dejlig start i Hobro, lyder det fra Lukas Klitten.

Savnet spilletid

Det har været sparsomt med spilletid for Lukas Klitten de to foregående år. Han fik ikke mange muligheder for at vise sig frem i sin italienske klub, mens en udlejning til Silkeborg i seneste sæson heller ikke blev den store succes.

Derfor har det været vigtigt for Klitten, at han kom til en klub, som tror på ham og giver ham den spilletid, han har hungret efter.

- Jeg skal have genetableret mig som fodboldspiller, og det er jeg sikker på, at jeg kan i Hobro, hvor jeg regner med at få en masse kampe på et højt niveau.

- Jeg har fulgt Hobro lidt på sidelinjen på grund af Oliver (Klitten, red.), og det er en fed omgang fodbold med en masse unge spillere. Det er en spillestil, som tiltaler mig meget, og så håber jeg på, at jeg kan blive en afgørende spiller, der kan være med til at sikre klubben point, siger Lukas Klitten om skiftet til Hobro.

Selvtilliden intakt

Sejren over Helsingør var kærkommen for Hobro, som efter en god start i NordicBet Ligaen havde tabt de to seneste kampe. Det er dog ikke noget, som har fyldt i truppen ifølge den 23-årige forsvarsspiller.

- Det var dejligt at få en sejr, men jeg har overhovedet ikke kunnet mærke, at jeg er kommet til et hold, som har tabt de to seneste kampe. Derimod virker det til, at det er et hold med masser af selvtillid og tro på egne evner, siger han.

Med sejren går Hobro ind til landsholdspausen med en placering som nummer fire i 1. division. Selvom det næste stykke tid står på landsholdsfodbold, skal himmerlændingene onsdag i aktion i pokalturneringen på udebane mod Kolding Boldklub fra Jyllandsserien.