Kløve skyder både modstander og negativ teori i sænk

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er i disse år synonym med verdensklasse og verdensstjerner. Derfor kan man let komme til at overse det faktum, at Aalborg Håndbold i lighed med tidligere år stadig forsøger at bringe nordjyske talenter ind på holdet. I denne sæson er det umiddelbart Christian Termansen og Victor Kløve, der kan gøre sig håb om spilletid på det stjernebesatte mandskab.

20-årige Victor Kløve har fået en god indledning på denne sæson med vigtige minutter i begge ender af banen i Super Cup-sejren over GOG, som det klare bevis på, at Aalborg Håndbolds trænerstab har tillid til venstrebacken.

- Jeg har helt sikkert fået en rigtig fin start på sæsonen. Jeg er glad for alle de minutter, jeg kan få. Jeg har fået vist mig positivt frem, og det betyder også, at Stefan Madsen tør bruge mig i kampene. Det giver noget hår på brystet, og fremfor alt giver det selvtillid. Hvis jeg kommer ind og falder igennem, så er det svært at komme ind næste gang og præstere, siger Victor Kløve.

Der har været et særligt fokuspunkt hos Kløve i denne sommeropstart, hvor det er de defensive færdigheder, der har fået lidt ekstra opmærksomhed.

- Specielt mit forsvarsspil og mit arbejde som 3'er er noget, som jeg har stor fokus på. Det er forhåbentlig en ting, jeg kan komme til at bidrage mere med hen over sæsonen. Offensivt har jeg også mit assistspil, som jeg har stor fokus på. Her hjælper det lidt, at vi har en spiller som Palmarsson, siger Victor Kløve.

Elsker konkurrence

Vejen til spilletid bliver længere om nogle uger, når Mikkel Hansen atter må deltage i kampe, men det gør ikke backen fra Brønderslev det store, at konkurrenterne er to af verdens bedste spillere gennem de seneste 15 år.

- Det er bare fedt, og det er en kæmpe udfordring, at jeg skal træne og konkurrere med verdens bedste håndboldspiller i Mikkel Hansen, men det skræmmer ikke mig. Jeg har jo været vant til at træne med nogle af verdens bedste spillere i et stykke tid nu.

- Jeg har ikke noget pres på mig. Jeg skal bare forsøge at udvikle mig hver dag til træning, og så skal jeg forsøge at gribe chancen, når jeg får minutter i kampene. Det er bare en fantastisk udfordring, siger Victor Kløve.

For Victor Kløve er den daglige træning i Gigantium lig med ny læring. Den unge back er meget bevidst om, at det er her, han skal udvikle sig og suge erfaring til sig fra sine verdensklasseholdkammerater.

- Niveauet til træning er sindssygt højt. Vi træner, som vi spiller kampe, og hvis vi ikke trænede godt, ville vi heller ikke være gode i kampe. Det gælder om at være klar til hver eneste aktion, ellers bliver jeg bare sat af Lukas eller Claar.

Lysten til at lære og suge inspiration til sig lyser langt væk, når man ser Victor Kløve til en træning. Om det er i selve træningen eller efter træning i en en-mod-en-øvelse med Benjamin Jakobsen er lige meget. Der skal bare lægges i rygsækken hele tiden.

- Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget det betyder for en ung spiller at suge inspiration og viden til sig. Jeg lærer rigtig godt af at se, hvad andre gør og så gå at lege lidt med det. Jeg kan allerede mærke, at jeg har udviklet mig meget i forhold til sidste år, og det kommer nok af, at jeg har set nogle af de små detaljer, som de går og arbejder med, siger Victor Kløve, der får rosende ord med på vejen af sin træner Stefan Madsen.

- Han har fortjent den spilletid, han får. Victor har en god portion ydmyghed, og han ved, hvad han kan, og hvad han ikke kan. Det er et fantastisk eksempel på, at en ung mand, der arbejder benhårdt. Der var ikke mange, der for et par år siden havde forudset, at han står, hvor han står i dag. Jeg er spændt på at se, hvad der sker med ham i de kommende år, siger Stefan Madsen.

Afgørende

Netop talentudvikling af lokale spillere er fortsat en del af Aalborg Håndbolds DNA, og det ændres ikke, fordi man nu har verdensstjerner på rad og række.

- Det er fuldstændig afgørende for den måde, vi gerne vil arbejde på. Jeg er helt med på, at mange har forsøgt at skabe en historie om, at man som ung spiller helst ikke skal være i Aalborg, fordi man aldrig får chancen. Det er Kløve og Termansen eksempler, der modbeviser, siger Stefan Madsen, der sammen med Jan Larsen holder et vågent øje med tidligere Aalborg Håndbold-talenter.

- Vi har flere tidligere Aalborg Håndbold-spillere, der gør det godt andre steder. Jeg håber eksempelvis, at Oliver Norlyk gør det godt i Skjern, undtagen når de møder os, og så håber jeg da, at nogle af vores talenter på et tidspunkt kan vende tilbage til klubben igen, siger Stefan Madsen.

Spørgsmålet er, om Victor Kløve på et tidspunkt skal på gulv i en anden ligaklub for at fortsætte sin udvikling. Der er imidlertid ingen tvivl om, hvad der er førsteprioritet hos Victor Kløve.

- Jeg håber da, at jeg skal være i Aalborg lang tid endnu. Jeg er godt klar over, at det ikke er noget nemt sted at få spilletid med den udvikling, der sker her i klubben, men det skal ikke afholde mig fra at sige, at jeg gerne vil være i klubben i mange år. Det er det, jeg arbejder for, siger Victor Kløve.

Næste chance for at vise sig godt frem er fredagens pokalkamp ude mod TMS Ringsted. Ved torsdagens træning understregede Stefan Madsen, at ydmyghed bliver et kodeord til succes i den kamp. Den opskrift havde Victor Kløve tydeligvis forstået.

- Den kamp er jo meget vigtig, fordi vi har en ambition om at vinde pokalturneringen. Derfor skal vi være klar til at præstere, og jeg håber da, at jeg kan komme ind og spille nogle minutter, siger Victor Kløve.