Klokkeklart ja til salg af Jammerbugt FC

FODBOLD:Klokken 21.30 kunne cheftræner i Jammerbugt FC Bo Zinck ringe Klaus-Dieter Müller op og fortælle, at et overvældende flertal på den ekstraordinære generalforsamling havde stemt ja til at lade ham købe klubben. Det vil sige, at han lykkes med noget, som mange af hans landsmænd har forsøgt i årevis.

I mange år har tyskere forgæves forsøgt at købe sommerhuse i Blokhus. Nu er den lokale fodboldklub kommet på tyske hænder. Klaus-Dieter Müller kan nu kalde sig klubejer af Jammerbugt FC.

Tirsdag aften var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste reelle spørgsmål var, om den tyske investor skulle have overdraget licensen til divisionsholdets videre virke.

Bøje Lundtoft lagde for ved at opridse bestyrelsens bevæggrunde for at støtte op om salget. Her var det magtpåliggende for formanden at pege på klubbens økonomiske situation, hvor man har haft en klods om benet siden Blokhus FC-dagene. Nærmere bestemt en bankgæld, der ved sidste årsregnskabs offentliggøre beløb sig til 1,8 millioner kroner. Bestyrelsesformanden kunne i meget klare vendinger opfordre til at stemme ja for forslaget om et salg.

- Jeg vil indstille til, at man stemmer ja til denne aftale. Det er, undskyld mig, skide godt for klubben, lød det fra Bøje Lundtoft.

For cheftræner Bo Zinck var det også vigtigt at give et indblik i de sportslige perspektiver, der følger med det tyske indtog i den nuværende 2. divisionsklub.

Cirka 100 medlemmer plus det løse var mødt op for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Selve afstemningen foregik ved håndsoprækning. Da det blev tid til at stemme for forslaget, røg der en skov af hænder i vejret i raketfart. Da det blev tid til at række hænderne i vejret for et nej, var der fire - måske fem, der rakte klør fem i luften. Dermed var den ged barberet.

Efterfølgende var det en stolt formand, og nu kommende direktør for de professionelle overbygning, der kunne gøre status.

- Det betyder alt for det videre arbejde, at det er med så klart et mandat, at vi får opbakning til salget. Det var det vigtigste, lige meget hvordan udfaldet ville blive, at vi fik et klart svar fra generalforsamlingen, lyder det fra en stolt Bøje Lundtoft, der blankt indrømmer, at han havde været nervøs for udfaldet af generalforsamlingen.

- Jeg var da bekymret for udfaldet. Jeg var nok bare pessimist, men det er skønt, at det er på plads, siger han.