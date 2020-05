Klubberne slipper for regningen, når Kvindeligaen sættes i gang

FODBOLD:Bolden ruller snart igen i kvindernes bedste fodboldrække, Gjensidige Kvindeligaen.

Det er en kendsgerning, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) tirsdag aften i en pressemeddelelse fortalte, at ligaen genstartes 6. juni. Både medaljeslutspillet og kvalifikationsrækken skal afvikles, og dermed kan de tre nordjyske klubber, Fortuna Hjørring, FC Thy-Thisted og AaB, se frem til snart at komme i kamp igen.

- Det er vi selvfølgelig glade for. Vi er sat i verden for at spille fodbold, og for dansk kvindefodbold er det positivt, at vi kommer i gang igen. Der er blevet kæmpet nogle hårde kampe for at få det til at lykkes, siger Birgit Melgaard Christensen, der er bestyrelsesformand i Fortuna Hjørring.

Allerede lørdag 9. maj gav Kulturministeriet tilladelse til, at Gjensidige Kvindeligaen kunne sættes i gang under samme retningslinjer som de to bedste rækker i herrefodbold, der begge sættes i gang de kommende dage, men økonomisk var knuden sværere at løse.

Spillere og ledere skal testes for Covid-19, inden de kan komme i kamp, og for mange klubber er det en uoverkommelig opgave selv at finansiere den del.

Tirsdag aften fortalte DBU dog, at omkostninger hertil dækkes af eksterne samarbejdspartnere og "om nødvendigt af budgettet for kvindeligaen."

- Når DBU melder sådan ud, må det jo være, fordi de er ret langt i forhandlingerne med eksterne samarbejdspartnere. Jeg forventer i hvert fald ikke, at regningen lander på vores bord, og sådan tror jeg, at alle klubber ser på det, siger Birgit Melgaard Christensen.

Men sæsonen bliver ikke afviklet, som det oprindeligt var planlagt. Både i medaljeslutspillet og kvalifikationsrækken er antallet af spillerunder halveret, så hvert hold nu kun skal spille fem kampe. Til gengæld laves der ikke om på, at Fortuna Hjørring som vinder af grundspillet får 10 point med over i slutspillet, mens den nærmeste forfølger, Brøndby, får otte point.

Stillingen i medaljeslutspillet 1. Fortuna Hjørring 10 point 2. Brøndby IF 8 point 3. FC Nordsjælland 6 point 4. FC Thy-Thisted 4 point 5. VSK Aarhus 2 point 6. Kolding Q 0 point VIS MERE

- Vi havde drømt om, at vi kunne få lov at spille alle 10 kampe, men vi må jo tage til efterretning, at det ikke bliver sådan. Til gengæld er vi rigtig glade for, at vi får 10 point med. Jeg har læst folk sige, at pointene skulle halveres, men vi er tilfredse med, at vi får den fordel, som vi jo har spillet os til, siger Birgit Melgaard Christensen.

Halveringen af kampantallet betyder dog, at nogle får en større hjemmebanefordel end andre. Fortuna Hjørring, Brøndby og FC Nordsjælland får som de tre øverst placerede hold i grundspillet tre hjemmekampe, mens blandt andre FC Thy-Thisted må nøjes med to kampe på eget græs.

Endnu ligger kampprogammet dog ikke klar, så det er uvist, hvem de nordjyske hold skal møde på hjemme- og udebane.

Det spørgsmål sidder AaB-træner Kenneth Cortsen også tilbage med. Hans hold har som vinder af 1. divisions pulje 2 sikret sig adgang til kvalifikationsrækken, hvor AaB skal kæmpe med BSF, Odense, B93, HB Køge og Vildbjerg om to pladser i næste sæsons kvindeliga.

Alle hold starter med nul point, men de tre førstnævnte får tre hjemmekampe, mens AaB, HB Køge og Vildbjerg må nøjes med to.

Kvalifikationsrækken Disse hold spiller om de to sidste pladser i næste sæsons kvindeliga: Odense Q BSF B93 HB Køge AaB Vildbjerg VIS MERE

- Det er positivt, at vi kommer til at spille fodbold igen, for det har vi jo alle længtes efter. Vi ved også, at coronakrisen har været hård ved økonomien i fodboldklubberne, så det er fint at få gang i produktionsapparatet igen, men jeg er alligevel delt i forhold til det, fordi turneringen nu bliver skævvredet.

- For os er worst case scenario, at vi får tre udekampe på Sjælland. For første gang i mine to år som kvindetræner i AaB har vi et skadesfrit hold, men det er klart, at det ikke påvirker vores chancer for at rykke op i en positiv retning, at vi nu skal spille flere ude- end hjemmekampe, siger Kenneth Cortsen.

Kvindeligaen afsluttes 27. juni, mens pokalturneringen, hvor Fortuna Hjørring og FC Thy er fremme ved semifinalerne, først færdigspilles i juli.