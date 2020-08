Klubikon bliver: Aalborg Pirates forlænger med svensk back

ISHOCKEY:Det er efterhånden en tilbagevendende saga, men den ender hver sommer med en positiv nyhed.

Spørgsmålet om svenske Victor Panelin Borg, der efterhånden er at betegne som lidt af et klubikon i Aalborg Pirates, tager endnu en sæson i klubben.

Og igen denne sommer kan spørgsmålet besvares positivt. Svenskeren tager nemlig sin femte sæson på stribe i Aalborg Pirates.

- Victor tæller som en udlænding på holdkortet, men efter så mange år i den danske liga, så ser vi ham ikke som en udlænding. Vi er glade for det arbejde, som Victor bidrager med - både på isen, men også udenfor isen, siger sportschef Ronny Larsen.

Victor Panelin Borg var blandt andet med til at vinde The Double i 2018, hvor flere eksperter udnævnte ham som den bedste defensive back i Metal Ligaen.

Han har spillet 220 kampe for Pirates, inklusive pokalturneringen, Champions League og slutspil, så det er en spiller med stor erfaring, der bliver i det nordjyske.

- Victor arbejder hårdt i alle skift, og grundet hans højde, så har han en lang rækkevidde med staven, hvilket er med til at gøre det svært for modstanderne at komme rundt ham. Han er meget aktiv foran eget mål, hvor han rydder op og er med til at give plads til George i målet, slutter Ronny Larsen.

Victor Panelin-Borg spiller igen med nummer 62.