Klubikon er ny Thisted FC-cheftræner

THISTED:Det har været en hektisk tid på Thisted FC's cheftrænerpost. Efter fyringen af Bo Zinck i år fik afløseren Krzysztof Popczynski ganske kort tid i det nordvestjyske. Nu har 2. divisionsklubben i stedet fundet et velkendt ansigt til posten.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Daniel Kristensen, der spillede i Thisted FC fra 2006 til 2014 og var anfører i klubben, har nemlig skrevet under på en kontrakt på to år som cheftræner.

- Daniel har hele tiden været vores prioritet, da vi skulle finde vores kommende cheftræner. Han er lokal og kender til Thisted FC, og hvilke dyder vi som hold skal besidde. Vi anser ham som et stort trænertalent, og vi kender hans ærgerrighed og store kendskab til Thisted som fodboldklub og by, siger sportschef Peter Bechmann.

- Det er vigtigt at understrege, at Daniel ikke er ansat for sin historik i Thisted FC, men for sine evner og kvalifikationer, men selvfølgelig er det ikke en ulempe, at han tidligere har været en stor del af Thisted FC og ved, hvilken klub Thisted FC er. Daniel har en meget høj faglighed og har været i en eliteklub i en del år, hvor der er blevet stillet høje krav. Vi ser frem til at have ham ved roret minimum de kommende to år, siger Peter Bechmann.

Daniel Kristensen har de seneste år været i FC Midtjyllands ungdomsakademi, hvor han senest har arbejdet med U15-spillerne. Tidligere har han været ansvarlig for FC Midtjyllands talentudviklingscenter i Skive og Thisted.