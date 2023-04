Klubikon takker af efter 14 fantastiske år på Mors

NYKØBING:- Det bliver hårdt. Det er ikke en dag, jeg glæder mig til.

Længere når Lars Krarup ikke i sin talestrøm, inden stemmen knækker. Et par tårer rammer bordet, og Lars Krarup må lige hive ærmerne fra træningstrøjen op foran hænderne, så de kan fungere som vinduesviskere, så strømmen af tårer ikke bliver alt for voldsom.

Det er også tæt på et urimeligt spørgsmål, han lige er blevet stillet, for hvordan bliver det at tage afsked med det, der har været Lars Krarups andet hjem de seneste 14 år?

- Det er jo ligesom en familie, jeg siger farvel til. Der er så mange mennesker, der er kommet til at fylde meget i mit liv. Jeg tror, det bliver ubeskriveligt hårdt, konstaterer han, da stemmen efter en længere pause atter er i stand til at formulere toppen af det følelsesmæssige isbjerg, som 14 års tro tjeneste for HF Mors og Mors-Thy Håndbold har udviklet sig til.

- Der har været så mange sure timer, men de megafede timer og de mange gode stunder er jo det, jeg husker bedst. Det er en kæmpestor oplevelse for mig, hver gang, vi har en ungdomsspiller med på ligaholdet for første gang. Jeg kommer aldrig til at fortryde, at jeg har været her i klubben i 14 år.

I 2009 blev han ved et tilfælde ansat som jyllandsserietræner for HF Mors' bedste kvindehold. Det job var kommet i stand via Lars Krarups civile job som ambulancefører på Mors. Oprindeligt stammer han fra Nørre Søby ved Skive, men Mors blev hans håndboldmæssige skæbne.

- Det er min hobby, som jeg nu får så mange penge for at dyrke, at jeg nu kan leve af det. Det føler jeg mig virkelig privilegeret over at kunne. Men du kan ikke gøre mine venskaber op i penge. Jeg har fået venner for livet her i klubben, siger Lars Krarup.

Efter to år med et damehold, hvor Lars Krarup blev nødt til at medbringe sin kæreste til kampene for at have en babysitter til spillernes børn, følte han, at tiden var moden til at prøve en ny træneropgave.

Derfor passede det som harpiks på en håndbold, da han blev tilbudt at blive tilknyttet klubbens U14-drengehold. Det blev det første af mange talentfulde kuld, som Lars Krarup har været med til at udvikle.

Enorm betydning

Siden har talentudviklingen i Nordvestjylland og på Mors taget syvmileskridt, og Lars Krarup har været en af hjørnestenene i den udvikling.

- Det altafgørende for udviklingen blev, at Lars Svane fik realiseret ambitionen om at åbne et college i 2012. Siden er det gået stærkt. Der var ikke så mange ansatte dengang, men rammerne er bare vokset. Det hele er blevet meget mere professionelt. Det vi kan tilbyde er helt i top. Det kan vi blandt andet også takke de lokale skoler for. Det samarbejde, som vi har med de lokale uddannelsesinstitutioner er helt unikt, siger Lars Krarup.

Derfor kan man også undre sig over, at han takker af netop nu, når et splinternyt lejlighedskompleks står klart til at tage akademiet til næste niveau.

- Da vi vandt U19-DM følte jeg lidt, at jeg havde nået det, jeg kunne udrette her i klubben. Jeg kan ikke rykke op med 2. division, ellers havde vi gjort det tre gange. Det handler om udvikling af spillere til ligatruppen, men det føler jeg, at vi har sat flueben ved for lang tid siden.

- Derfor var vi ved en skillevej, hvor jeg ville vide, om det var mig, man ville gå med i klubben. Her mente man, at det var sundt, at jeg kom ud at prøve nogle nye græsgange. Derfor tænkte jeg også, at tiden var moden til at prøve noget nyt. Det hårdeste bliver at sige farvel til de mange unge og udviklingsarbejdet, siger Lars Krarup, der bliver savnet på Mors.

- Lars har betydet enormt meget for vores talentudvikling og udviklingen af hele klubben. Han har været bagmand for den DNA, som vi har opbygget i vores talentudvikling, siger Lars Svane Nielsen, der har arbejdet tæt sammen med Lars Krarup.

Mors-Thys talentchef og akademichef er også klar med superlativerne, når det gælder Lars Krarups egen udvikling.

- Han kom til klubben som et ubeskrevet blad, men Lars har udviklet sig helt enormt, mens han har været her. Han er vokset med klubben. Han fortjener en stor del af æren for, hvordan vi har fået løftet talentudviklingen, siger Lars Svane.

De seneste fem år har han været involveret omkring tre hold; U19, 2. division og ligaholdet. Derudover har der været en rolle på college, der også skulle passes. Sådan noget kan kun lade sig gøre med god opbakning fra hjemmefronten, der tæller en kæreste og tre døtre på 8, 5 og 2.

- Min kæreste har ingen forstand på håndbold eller elitesport, men hun har været med på, at vi skulle prøve den her karrierevej af. Hun tager et kæmpe slæb. Det er ikke så mange fodboldtræninger, jeg er med til, men jeg har lige været til den første gymnastikopvisning med min ældste datter, siger Lars Krarup.

Nu får han 225 kilometer på arbejde, men familien bliver boende i Glyngøre, mens Lars Krarup har fået optimale arbejdsbetingelser i sit nye job som cheftræner for TM Tønders 1. divisionsmænd.

- Tønder er gået med på, at vi laver et semiprofessionelt setup. Vi træner mandag eftermiddag og tirsdag formiddag, hvorefter jeg kan køre hjem og være sammen med familien. Torsdag og fredag kører vi som mandag og tirsdag, så det giver to overnatninger i Tønder om ugen, men det skal vi nok få til at fungere.

- Jeg glæder mig til at blive en del af TM Tønder. Der er en fed håndboldkultur. Det er en lille hal, og så kan 500-600 mennesker få det til at koge. Tønder er en klub med nogenlunde de samme værdier, som jeg har arbejdet med her i klubben, så det ser jeg frem til, siger Lars Krarup.

Perfekt punktum

Han er i sagens natur spændt på, hvordan det bliver at få ansvaret for et 1. divisionshold.

- Vi laver en ret stor udskiftning i truppen, så det er jeg også spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er spændt på, om jeg har været lidt for ambitiøs i forhold til, at det bliver et meget ungt hold, jeg skal arbejde med, siger Lars Krarup, der håber, at han kan fortsætte sin personlige udvikling i Tønder.

- Jeg håber, at jeg kan udvikle mig så meget, at jeg kan blive ligatræner eller noget mere end det. Det kan også være, at det kan lykkes at blive det i Tønder.

Med Mors-Thy Håndbolds sejr over TTH i nedrykningsspillet blev klubben klar til næste sæsons liga. Det var et af to punkter på Lars Krarups ønskeseddel til den optimale afsked, som han kunne strege fra listen.

- Det betyder meget, at ligaholdet er klar til at spille liga i næste sæson. Jeg vil jo gerne være med til at aflevere et hold, der også skal spille i ligaen, siger han.

Det andet punkt på listen skal afklares lørdag og søndag, når Mors-Thy Håndbold og HF Mors er vært for U19-DM-finalestævnet for både drenge og piger. Her deltager Mors-Thys talenter i drengens turnering.

- Jeg vil gerne slutte godt af med de U19-drenge, og nu har vi jo prøvet at vinde, så det vil jeg gerne være med til igen. Det vil betyde alverden at kunne få lov at takke af med det foran en formentlig fyldt hal. Det vil være et perfekt punktum, siger Lars Krarup.