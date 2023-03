Klubinstitution drømmer om perfekt punktum

NYKØBING:Siden 2009 har Lars Krarup været en del af håndbolden på Mors. Først i HF Mors-regi og siden i Mors-Thy Håndbold-regi. Alt dette får en ende, når Lars Krarup fra næste sæson skal være cheftræner i TM Tønder.

Inden da har han dog nogle store og meget spændende opgaver, der skal afsluttes, og de skal afsluttes med succes, hvis det står til den dygtige træner.

- Der er nok at se til lige nu, så jeg har ikke for alvor tænkt over, at det snart er slut her i klubben for mit vedkommende. Der er jo både arbejdet med ligaholdet, hvor vi har nogle vigtige kampe foran os, og så er der U19-holdet, der skal spille DM på hjemmebane 22.-23. april, siger Lars Krarup.

Den næste opgave er en hjemmekamp i HTH Ligaen mod Skjern lørdag klokken 15.

- Vi skal prøve at spille en hel god kamp. I den seneste kamp mod Aalborg formåede vi at sætte en god halvleg sammen, men vi skal op og ramme en hel god kamp, så vi for alt i verden undgår at slutte grundspillet som nummer 13, siger Lars Krarup.

En 13. plads vil være lig med nul point med over i nedrykningsspillet, og med blot fire kampe til at afgøre sæsonen, så er hvert et point potentielt afgørende.

- Vi har set, at det meget nemt kan blive tæt i det her nedrykningsspil, så et point vil helt sikkert være vigtigt at få med. Der er også et mentalt rygstød i, at vi ikke ender dårligst af de hold, der skal spille nedrykningsspillet, siger Lars Krarup.

Aalborg var øjenåbner

Lars Krarup er klar over, at det er sidste kapitel i den efterhånden store bog om ham og Mors-Thy Håndbold, som han er ved at skrive.

- Jeg har ikke tænkt ret meget over det, men jeg sagde til vores holdleder og fys, at jeg faktisk tænkte over det, da jeg sad i bilen på vej til Aalborg. Der gik det nemlig op for mig, at det var sidste gang i denne omgang, at jeg skulle være med til en kamp i Gigantium. Det var lidt en øjenåbner, siger Lars Krarup.

Inden han tager den 240 kilometer lange tur sydpå, så er der også en anden vigtig opgave, der skal klares.

- Vi har også det her U19-DM på hjemmebane. Det er en stor ting for klubben, og vi vil meget gerne genvinde DM-titlen i vores egen hal, siger Lars Krarup, der er sikker på, at det bliver en stor ting for lokalsamfundet i dagene 22.-23. april.

- Jeg tror, man skal komme en tur i hallen i de dage for ved selvsyn at se, hvor meget det her arrangement betyder for lokalsamfundet, siger Lars Krarup.

HF Mors' U19-hold har de seneste mange sæsoner haft for vane at kvalificere sig til DM-Final4, og nu får man endelig mulighed for indtage værtsrollen.

- Jeg vil tro, at vores stævnearrangører er godt tilfredse med, at vi har kvalificeret os til det stævne, for det er en stor weekend, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi håber, at vi kan genvinde titlen. Nu har vi vundet vest-kredsen, og det var første mål. I og med at vi har hele 11 gengangere fra sidste sæsons guldhold, så er det naturligvis også ambitionen at forsøge at vinde igen, siger Lars Krarup, der kalder et eventuelt DM-guld for en perfekt afslutning på hans tid i klubben.