Klubkoryfæ bliver i Hobro

HOBRO:Jacob Tjørnelund tager endnu en tørn i Hobro IK.

Den 31-årige back, der har spillet for Hobro siden vinteren 2014, har forlænget sin kontrakt, så den nu løber indtil årsskiftet, fortæller himmerlændingene i en pressemeddelelse.

- Jeg er megaglad for Hobro IK og ser frem til at tage endnu en sæson, hvor jeg forhåbentligt kan bidrage på banen, men i ligeså høj grad være med til at flytte vores unge trup i den rigtige retning til hverdag.

- Samtidig vil det være stort for mig at kunne spille min kamp nummer 200 for Hobro IK. Et sted, hvor jeg har haft sindssygt mange gode øjeblikke, og hvor jeg håber på mange flere. Og så har jeg jo scoret ét mål per sæson i otte ud af ni sæsoner, så jeg kan ikke stoppe før, at jeg har prøvet at lave to mål i en sæson, siger Jacob Tjørnelund, der er noteret for 195 kampe for Hobro IK.

Forlængelsen glæder også teknisk chef i Hobro IK, Lars Justesen.

- Jeg er utroligt glad for, at vi er nået til enighed med ’Tjørne’ om en forlængelse. Jacob er en fantastisk ambassadør for Hobro IK både på og uden for banen. Han bidrager positivt til stemningen i truppen og arbejder altid stenhårdt på træningsbanen. Det er åbenlyst for alle, hvilke kvaliteter Jacob har, og jeg er glad for, at vi fortsat får glæde af ham i Hobro IK, siger Lars Justesen.