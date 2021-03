Klublegende vender hjem: Derfor har hun fået to roller

HÅNDBOLD:Thomas Kjær blev tidligere på måneden afskediget som cheftræner for Vendsyssel Håndbold, der rykker ned fra Bambusa Kvindeligaen. Dermed blev jagten indledt på en ny, og ledelsen ville foretrække et mere kendt navn, hed det sig.

Tirsdag kunne NORDJYSKE så erfare, at den serbiske Olivera Kecman - i folkemunde bare kaldet 'Oli' - pr. næste sæson er ansat som cheftræner og sportschef hos Vendsyssel Håndbold.

Lidt senere samme dag kom bekræftelsen så i form af en pressemeddelelse udsendt af klubben. Ansættelsesforholdet byder på en noget speciel konstellation, idet Olivera Kecman både skal dække ind som træner og sportschef.

Det er der en helt særlig grund til.

- Vi mangler lidt et bindeled mellem bestyrelsen og holdet, træneren. På længere sigt kan vi måske finde en anden konstellation, men som udgangspunkt er det nødvendigt, at vi har en træner til begge opgaver, fordi vi ikke er en særlig stor organisation. Vi har alle arbejde ved siden af bestyrelsesarbejdet, så vi kan ikke bruge uanede mængder tid på håndboldklubben i vores fritid og arbejdsliv, siger Christian Carlsen, der er formand for bestyrelsen i Vendsyssel Håndbold til NORDJYSKE.

Derudover skal Kecman også stå i spidsen for et talentsamarbejde mellem Vendsyssel Håndbold og moderklubben FfI, som i sidste ende kan komme til at øge kvaliteten af de håndboldspillere, der udklækkes fra egen avl.

- Olivera skal være med til at tilbringe stabilitet, og eftersom vi er gået i gang med at etablere talentsamarbejde med FfI Håndbold, hvor vi skal prøve at tilgodese de unge talenter, og så kan de få noget kvalificeret træning den vej igennem, siger Christian Carlsen.

Onsdagens udekamp mod Holstebro er forholdsvis betydningsløs, og derfor kan håndboldklubben allerede nu skue frem mod den kommende sæson.

- Det er nemmere at spå om, om halvanden-to måneder, når vi har de sidste aftaler på plads. Hvis vi kan holde på de spillere, som vi har god dialog med, og få dem på kontrakt i næste sæson, så har vi mellem 80 og 90 procents chance for at rykke op i den næste sæson, vurderer Christian Carlsen, som også fortæller, at det ikke er nødvendigt at øge klubbens budget, selvom forhåbningerne er at beholde en stor del af stammen i førsteholdstruppen.

Kecman, der hed Mugosa, da hun repræsenterede Frederikshavn fI, har 15 års erfaring som sportschef og træner hos SønderjyskE kvindehåndbold, men den stilling opsagde hun med udgangspunkt fra sommeren 2020. Den stilling skal hun nu altså igen besætte - men denne gang hos Vendsyssel Håndbold.

Kecman er et velkendt navn i nordjyske håndboldkredse, i og med, at hun i perioden fra 1996 til 2001 repræsenterede Frederikshavn fI. Derudover har hun også spillet flere landskampe for det daværende jugoslaviske landshold.