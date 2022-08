Klubmanden Ahlmann sætter en ære i sit specielle CV

FODBOLD:Det er mere end 12 år siden, at Jakob Ahlmann fik sin debut i Superligaen. På hjemmebane mod HB Køge erstattede den unge back dengang Henrik Dalsgaard på Aalborg Stadion.

Siden er der sket meget i den professionelle karriere for fodboldspilleren fra Brønderslev. Men samtlige oplevelser på klubniveau har én ting tilfælles. Om det så har været op- eller nedture, er det alle dage sket i AaB. Ahlmann har nemlig ikke spillet for andre klubber som seniorspiller.

Det betyder også, at det nu 31-årige klubikon potentielt kan blive medlem af en meget speciel klub. Bliver han i AaB i resten af karrieren, vil han nemlig være en af de få "one club players", der har været i Superligaen - som eksempelvis Patrick Kristensen, der tilbragte hele sin karriere i AaB.

- Når jeg har været i klubben i så mange år, så betyder AaB efterhånden voldsomt meget for mig. Jeg sætter en kæmpe ære i at være herude og være en del af klubben. Det ville være en ære at få lov at blive her så længe som muligt, men så længe min krop har det godt, og jeg har noget at bidrage med, så skal der også to til tango, siger han om den potentielle titel.

- Hvis AaB kommer om et halvt år og siger, at de vil have en anden ind og mig ud, så må vi se på det. Men som jeg ser det lige nu, så går jeg ikke og søger nye steder at være. Jeg har masser af udfordringer her og elsker at være i klubben, tilføjer Jakob Ahlmann.

Tilbage i 2010 fik Jakob Ahlmann sin debut for AaB i Superligaen. Nu har han flere end 250 kampe alene i den danske liga bag sig. Arkivfoto: Claus Søndberg

Dermed søger tankerne ikke mod udlandet, som mange professionelle fodboldspillere drømmer om at udforske, inden karrieren er ovre.

Det skulle nemlig være sket for omkring otte år siden, hvis alt gik problemfrit i Jakob Ahlmanns karriere. Dengang havde han netop vundet det danske mesterskab, pokalturneringen og fået sine første A-landsholdskampe på cv'et.

- Jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg skulle ud, så skal det være et skridt op. Inden min korsbåndsskade i 2014 følte jeg, at jeg havde hele pakken til at tage skridtet ud og ikke mindst op. Men det skulle så ende i den skade, der tog mig nærmest to år at komme ovenpå. Efter den har min karriere haft et anderledes forløb. Vi har ikke braget igennem som hold, og jeg har ikke braget igennem som spiller. Der har været gode momenter og nogle periode, hvor der var lidt mere op og ned, fortæller han.

- Jeg kunne godt have søgt udenlands, men for mig handler det om, at det skulle være et skridt op. Den mulighed har ikke rigtig været der, og så har jeg altid set det sådan, at jeg skal have det godt på og uden for banen. Det har jeg altid haft i Aalborg, så det har ikke sagt mig meget at skulle til eksempelvis Norge og spille videre, tilføjer han.

Da Jakob Ahlmann vandt det danske mesterskab med AaB i 2014, var han på toppen af sin karriere. Han peger på den periode som det oplagte tidspunkt for et eventuelt udlandsskifte. Men det kom aldrig grundet en korsbåndsskade. Arkivfoto: Torben Hansen

Venstrebacken understreger dog, at en tur uden for landets grænser sagtens kunne være sket, hvis han reelt havde afsøgt muligheden og prioriteret det.

- Efter jeg kom tilbage efter min skade, har jeg hele tiden søgt efter at toppræstere, og så kunne der komme en god mulighed. Men den har der ikke været. Så skulle man lade sin kontrakt løbe ud og se på de muligheder, som helt sikkert ville komme. Det har bare ikke lokket mig ret meget, siger Jakob Ahlmann.

I stedet står vendelboen i dag med en kontrakt frem mod sommeren 2024. Til den tid vil han være 33 år og potentielt have 14 sæsoner som seniorspiller i AaB bag sig. Skulle det blive til flere sæsoner end det og en hel karriere i den aalborgensiske klub, vil Jakob Ahlmann ikke ærgre sig over en karriere uden udlandseventyret.

- Jeg sætter en stor ære i at være i AaB, og det er en klub, der altid har behandlet mig ordentligt. Jeg tror også, at klubben er glade for mig. Så det har betydet meget at give tilbage til et sted, hvor man elsker at komme hver dag. Når man kommer fra Nordjylland, er det også bare specielt at spille i AaB, lyder det fra ham.

Som ungdomsspiller var Ahlmann i barndomsklubben Brønderslev, hvorefter han skiftede til AaB. Han tilbragte desuden tre år i FC Midtjyllands ungdomsakademi, inden han skrev sin første seniorkontrakt med AaB.