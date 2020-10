Kludemål nappede sejrsstimen: Jammerbugt mistede sejr i overtiden

FODBOLD:Efter seks sejre på stribe gik den ikke længere for Jammerbugt FC; der lørdag måtte nøjes med det ene point på udebane.

- De får et klumpsspilsmål efter hjørnespark i overtiden, og i den situation havde han nok dømt frispark til VSK-keeperen 10 gange i kampen, men det gjorde han ikke denne gang, siger træner Bo Zinck.

- Når det så er sagt, så spillede vi en gudsjammerlig ringe første halvleg, hvor vi gjorde alt forkert. Så at vi alligevel får point i en kamp, hvor vi er helt væk i 45 minutter, er vel egentlig okay. Man er bare altid skuffet, når de andre scorer i fjerde overtidsminut, siger han.

Kampfakta Mål: 0-1 Vikor Ahlmann (85. min), 1-1 Jakob Rittig (94. min.)

Max Møller stod for oplæg til Viktor Ahlmanns scoring, da han satte tre mand af og serverede bolden for den indskiftede angriber med bare fem minutter igen, men fire minutter inde i overtiden blev det altså til uafgjort.

- Vi ved, at vi er jaget vildt hver gang, vi spiller, og sådan var det også i dag. Men vi vidste, at vi ikke kunne blive ved med at vinde, og så er det helt fint at få det ene point mod nogen, der tager point fra mange hold i den her række.