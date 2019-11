Knæet driller stadig Aalborg Håndbold-målmand

HÅNDBOLD:En knæskade holdt Kristian Sæverås ude, da Aalborg Håndbold for en god uge siden var på besøg hos Paris SG i Champions League, men allerede i onsdags var han tilbage på banen, da Aalborg Håndbold slog Ribe-Esbjerg i Primo Tours Ligaen.

Men selv om nordmanden også var i kamp søndag mod Barcelona, er han endnu ikke helt ovre knæproblemerne.

- Det går bedre, men jeg er ikke på 100 procent endnu. Jeg har fået en skinne på knæet, og den er ikke så behagelig at have på. Det vigtigste er dog, at jeg kan træne og spille med den, og så håber jeg bare, at det går helt over snart, siger Kristian Sæverås.

Trods søndagens nederlag til Barcelona kunne han dog glæde sig over, at Aalborg Håndbold fortsat har sikker kurs mod ottendedelsfinalerne i Champions League. Med syv kampe tilbage af gruppespillet indtager Aalborg Håndbold fjerdepladsen i sin pulje, så nordjyderne kan efterhånden godt begynde at sigte højere end den sjetteplads, der er minimumskravet for at gå videre.

- Vi skal gå ind til alle kampe for at forsøge at vinde dem, og så må vi se, hvordan det ser ud i tabellen til sidst, siger Kristian Sæverås.