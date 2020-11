Knæproblemer tvang Iver Fossum ud af Brøndby-kamp: Her er status

FODBOLD:Det blev kun til 45 minutters spilletid for Iver Fossum, da AaB søndag besejrede Brøndby med 2-1 i 3F Superligaen.

Nordmanden bragte AaB foran 1-0 efter 32 minutters spil, men knæproblemer gjorde, at han måtte opgive at komme ud til anden halvleg.

- Jeg fik et slag på knæet til træning fredag. Det gjorde så rigtig ondt under træningen lørdag, men jeg troede alligevel, at jeg fint ville kunne spille kampen i går. Det begyndte okay, men for hvert minut blev det bare værre og værre, så jeg tænkte, at det var bedst at gå ud, siger Iver Fossum.

Han forventer dog allerede at være spilleklar, når AaB fredag gæster Randers FC.

- Ja, det regner jeg med. Det er bare et slag, så jeg forventer, at det er væk om to-tre dage. Det er allerede bedre i dag, end det var i går, siger Iver Fossum, der de seneste uger har profiteret af at have fået en ny rolle på holdet.

Oscar Hiljemarks indtræden på den centrale midtbane har skubbet Iver Fossum frem i forreste kæde, og i tre kampe har det kastet ligeså mange mål af sig.

- Det er gået rigtig fint i de to kampe mod FC København og Brøndby. Der var en kamp mod Vejle, der ikke var god, men jeg er meget tilfreds med min rolle, så nu håber jeg bare, at jeg kan fortsætte, siger Iver Fossum.