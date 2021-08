Knæproblemer tvinger Vendsyssel-spiller til at stoppe

FODBOLD:Vendsyssel FF-målmand Peter Friis Jensen spillede sin sidste fodboldkamp på højt niveau, da han i torsdags vogtede målet i 1-2-nederlaget til AC Horsens.

Vedvarende knæproblemer betyder nemlig, at den 33-årige målmand må indstille karrieren med øjeblikkelig virkning. Vendsyssel FF siger officielt farvel til Peter Friis Jensen umiddelbart inden startfløjt på søndagens hjemmekamp mod FC Fredericia.

- Jeg kan ikke præstere på 100 procent, og derfor er det ikke godt for nogen, at jeg fortsætter. Det er ikke sjovt at spille på højt niveau, når man kan mærke, at man ikke kan yde sit maksimale.

- Jeg spillede en kamp i torsdags, og selv om den neutrale seer måske kunne sidde og tænke, at det var ok, var min egen fornemmelse ikke i orden, siger Peter Friis Jensen.

Den knæskade, der nu sætter en stopper for den tidligere Viborg-, Silkeborg- og Randers-målmand, indtraf for et år siden i en pokalkamp mod Ringkøbing. Siden kæmpede Peter Friis Jensen sig dog tilbage, så han i foråret var en del af det hold, der undgik nedrykning fra den næstbedste række.

I denne sæson er det blevet til to optrædener på grund af sygdom hos den nye førstemålmand Lukas Jonsson.

- Jeg fik et vrid i knæet i den kamp i Ringkøbing, og det viste sig så både at være en menisk- og en bruskskade. Jeg forsøgte at kæmpe mig tilbage, og det lykkedes jo delvist i foråret, men det handlede nok mest om, at vi lå, hvor vi lå, og at vi havde brug for mest mulig rutine.

- Jeg trænede to-tre gange om ugen og spillede på lidt smertestillende piller. Det var ikke optimalt, men jeg er trods alt glad og stolt over, at jeg kæmpede mig tilbage og kunne hjælpe klubben i den svære situation, siger Peter Friis Jensen.

Nu så han ikke anden udvej end at lægge målmandshandskerne på hylden.

- Jeg har ikke følt mig tilpas og fri, fordi jeg har haft ondt i knæet. Det kan man spille med i en vis periode, men da jeg stadig havde problemerne, da vi startede op efter ferien, vidste jeg godt, hvor det bar hen.

- Da jeg blev opereret i november sidste år, sagde kirurgen, at det kunne gå begge veje, i forhold til om jeg kunne komme tilbage på et nogenlunde niveau. Det har krævet en masse genoptræning over en lang periode, men det er aldrig blevet godt nok til, at jeg er tilfreds, og jeg skulle jo også gerne kunne lege med mine børn i fremtiden.

- Jeg synes, at jeg har afsøgt alle muligheder, og jeg har nok også spillet mere, end jeg skulle. Tanken om at stoppe er kommet snigende over foråret og sommeren, og derfor er jeg også afklaret med det, men jeg blev rørt, da jeg skulle rejse mig og fortælle om min beslutning. Da var det jo definitivt, siger Peter Friis Jensen.

Vendsyssel FF har allerede fundet afløseren for Peter Friis Jensen, idet klubben i torsdags skrev kontrakt med den tidligere Esbjerg-målmand Nicolai Vistisen.