Knusende nederlag forlænger kedelig White Hawks-stime

RUNGSTED:Endnu en krise begynder at kradse i Frederikshavn White Hawks. Vendelboerne er nemlig oppe på fem nederlag i streg i Metal Ligaen, efter Rungsted vandt overbevisende på hjemmebane onsdag aften.

Tadeas Galansky var tilbage i frederikshavnermålet, og det blev en hård retur for førstekeeperen. Der blev nemlig holdt skydetelt i Rungsted, hvor skudstatistikken kraftigt var domineret af hjemmeholdet.

Rungsted Seier Capital - Frederikshavn White Hawks 7-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 2-0, 1-1, 4-1

Mål: 1-0 Mathieu Pompei (03.31), 2-0 Mathieu Pompei (13.51), 3-0 Lucas Andersen (30.38), 3-1 Christopher Frederiksen (36.36), 4-1 Brett Thompson (41.05), 5-1 Marcus Olsson (45.32), 5-2 Jesper Jensen (46.22), 6-2 Lucas Andersen (47.24), 7-2 Gustav Green (55.17)

Udvisninger: Rungsted 1, Frederikshavn 3

Tilskuere: 691

Nordsjællænderne kom tidligt foran, da pucken blev sendt på tværs af Brett Thompson, hvilket Mathieu Pompei udnyttede på klos hold af Galansky.

Det var en del af en hård start for nordjyderne, der også var to mand nede med udvisninger til Jesper Jensen og Thomas Søndergaard halvvejs inde i første periode. Den udfordring kom White Hawks igennem, men kort efter var Mathieu Pompei igen i aktion. Efter et wrap-around nåede Galansky ikke at dække af for canadieren, som gjorde det til 2-0.

Føringen blev udbygget halvvejs inde i anden periode, hvor den tidligere White Hawks-forward Lucas Andersen lykkedes med en styring, inden Christopher Frederiksen på forarbejde af Aleksi Halme udnyttede frederikshavnernes første powerplay-sekvens med en reducering.

Kun et minut inde i tredje periode kronede Brett Thompson en fin præstation for Rungsted, da han gjorde det til 4-1 - igen på tæt hold af Galansky, hvor hjemmeholdet gang på gang truede og fyldte. Kort tid efter udbyggede Marcus Olsson føringen, da en returpuck endte ved svenskeren.

Dermed var kampen så småt ved at blive lukket ned. Men Jesper Jensen holdt liv i håbet med en prompte reaktion, da Alexander Bumagin kæmpede sig alene igennem til et angreb og derefter lagde pucken an til sin kaptajn, da han ikke selv lykkedes med sit skud. Dermed stod der 5-2.

Målfesten fortsatte, da Lucas Andersen et minut senere trak flot ind foran White Hawks-målet og lagde pucken roligt ind bag Galansky til 6-2. Med knap fem minutter tilbage lukkede Gustav Green så festlighederne for Rungsted, hvor hjemmeholdet vandt med knusende 7-2.