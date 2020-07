Knust, men også stolt Minor efter samlet nederlag

FODBOLD:Der var drama til allersidste sekund, da Hobro mødte Lyngby BK i den sidste af de to playoff kampe for at blive i 3F Superligaen. Et slutresultat på 2-2 betød dog, at det var hjemmeholdet Lyngby, der trak det længste strå efter, at de vandt det første opgør i Hobro med 2-1.

For kampens ”Man of the Match”, Rasmus Minor, var skuffelsen ikke til at tage fejl af.

- Vi er en stor flok drenge, der er rigtig kede af det lige nu - inklusive mig selv.

Og det er svært ikke at have ondt af de nordjyske drenge. De leverede en bragende indsats med fight og drama i alle næsten 100 minutter, og hvis det bare havde været en anelse mere stolpe ind end stole ud, var kampen måske endt anderledes.

- Vi stiller offensivt op, og får et tidligt mål. Så lader vi dem komme ind i kampen, men har alligevel troen på det hele tiden. Jeg synes virkelig, at det er tæt på til sidst, fortæller Rasmus Minor.

Selvom skuffelsen er stor, så er han alligevel enormt stolt af det, som mandskabet præsterer på dagen, og for ham var det en enkelt Lyngby spiller, der måske gjorde den største forskel i mandagens duel.

- Jeg er skide stolt af drengene for den indsats, der blev lagt for dagen, men jeg er selvfølgelig også pisse skuffet. Vi vidste godt, at det ville blive en meget lige kamp, og at de ville få deres chancer. Corlu (Rezan, red.) er skide dygtig, og afgør, i mine øjne, kampen. Jeg synes, at vi giver det et skud, og jeg er mega stolt af drengene derinde, fortæller han.

Det blev altså den sidste kamp i 3F Superligaen i denne omgang for Nordjyderne, som nu skal se frem mod en sæson i 1. divison. Rasmus Minor synes dog, at de forlader landets bedste liga med et godt udtryk.

- Vi ønsker, at det skal være vores udtryk aldrig at give op, og det synes jeg sådan set, at vi har vist gennem hele sæsonen. Jeg synes egentlig, at vi er bedre end det. Vi spiller måske et par uafgjorte kampe for meget, men det betyder jo også bare, at det har været sindssygt tæt, siger han og fortsætter:

- Det giver måske ikke så meget mening, når vi rykker ud, men de værdier som Hobro står for, skal vi også have med videre i 1. division, siger han.