Logistisk mareridt efter Champions League-kamp: Var først hjemme fredag morgen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold skulle efter planen tirsdag have mødt THW Kiel i den første af tre kampe på seks dage. Det europæiske opgør er dog udsat på ubestemt tid på grund af coronaudbrud i den tyske storklub, hvor danske Nicklas Landin blandt andre spiller.

Her og nu kan udskydelsen give noget ro, men det sætter Aalborg-mandskabet under pres senere hen.

- Der er en deadline den 4. marts, hvor alle kampe skal være afviklet. Hvis vi tager vores situation i betragtning, så har vi masser af kampe, men Kiel har i særdeleshed et efterslæb, både i Bundesligaen og også i Champions League, så det bliver udfordrende, og det er ærgerligt, at vi ikke kan afvikle kampene her og nu, siger Aalborg Håndbolds træner, Stefan Madsen.

- Hvis vi kigger fysisk på tingene, er det en kærkommen mulighed for at give lidt ekstra ro til de VM-spillere, som stort set blev kastet lige ind i orkanens øje, uddyber han.

Logistisk mareridt

Fredagens træning hos aalborgenserne er aflyst. Det skyldes, at spillerne skulle bruge lidt længere tid på hjemrejsen fra det vestlige Frankrig efter kampen mod Nantes i midtugen, og derfor først var hjemme tidlig fredag morgen.

- Det (at Kiel-kampen bliver udsat, red.) betyder noget for vores forberedelser. Vi ville under normale omstændigheder have trænet i dag (fredag, red.) og søndag, men fredagens træning har vi valgt at aflyse, og det er mest af alt på grund af den rejse, vi var udsat for i går, hvor vi var voldsomt forsinkede på grund af noget afisning af flyet i Nantes. Vi var derfor nødt til at ombooke og så flyve til København. Heldigvis kunne vi komme til København i går (torsdag aften, red,).

- Derfra kunne vi tage en bus hjem i nat, så derfor lå jeg og spillerne først i vores senge klokken halv seks i morges. Det var en ret vild tur, og så har vi valgt at sige, at vi også aflyser søndagens træning. Derfor mødes vi først igen mandag, nu hvor vi først har kamp torsdag, forklarer træneren for Aalborg Håndbold.

Claar er klar

Det ser heldigvis bedre ud med Felix Claar, der ufrivilligt sad over i midtugens Champions League-kamp. Den svenske playmaker var pludselig blevet ramt af sygdom. Han var ellers rejst med resten af truppen til den vigtige udekamp.

- Han har det bedre, og da han var en af de seks spillere, der blev kastet ud i orkanens øje direkte fra VM-slutrunden, så har han godt af en lidt længere periode nu, hvor han kan samle kræfter igen, mener Stefan Madsen.

Gode chancer mod Zagreb

Aalborg Håndbold vandt ikke mod Nantes, senest nordjyderne var i aktion i Champions League, men på torsdag er nordjyderne værter for et opgør mod kroatiske HC PPD Zagreb, hvor sandsynligheden for to point bør være til stede.

- Chancerne er gode, synes jeg. Det er også sådan i den turnering, at der kan vi matche de helt store, men på de dage, hvor tingene ikke fungere - som vi også så i kampen mod Nantes - har vi det svært. Vi har alle mulighederne på vores side, og vi har noget, vi gerne vil have revancheret, slutter Stefan Madsen.

Efter kampen mod kroaterne, venter et topopgør i HTH Ligaen mod ligaens etter, fynske GOG, som har hentet 32 point efter 18 kampe. Aalborg står med 31 point, men har spillet 20 kampe.