Kom med i privatflyet: Sådan blev Mikkel Hansen hentet til Aalborg

HÅNDBOLD:Mandag var første arbejdsdag i Aalborg Håndbold for Mikkel Hansen, som klubben har hentet til byen under stor opmærksomhed.

For at sikre at verdensstjernen kunne møde til tiden på sin første dag, havde håndboldklubbens bestyrelsesformand Eigil Christensen stillet et privatfly til rådighed.

Nordjyske var med på flyturen fra Aalborg til Roskilde og tilbage igen. Kom med bag kulissen i videoen herunder: