Kommende Aalborg-spiller drev gæk med Mors-Thy

HÅNDBOLD:Thomas Arnoldsen, der til sommer skifter til Aalborg Håndbold, var med otte mål på lige så mange forsøg og en lille håndfuld assister fyr og flamme for Skanderborg Aarhus Håndbold, da østjyderne vandt med 33-31 over Mors-Thy i en propfyldt Sparekassen Thy Arena Mors.

Hjemmeholdet startede ellers kampen fint. Der var godt med tempo i offensiven med en bagkæde besående af Kristian Vukman, Tim Sørensen og Marcus Midtgaard. Det rakte efter 10 minutter til en smal 4-3-føring.

En efterfølgende periode på fem minutter blev dyr for Mors-Thy. Spildprocenten steg gevaldigt, mens nordvestjydernes onde ånd gennem hele sæsonen - de tekniske fejl - indfandt sig på sit vanlige niveau. Dermed var den fine indledning forvandlet til en Skanderborg-føring på 7-5.

Mors-Thy - Skanderborg Aarhus 31-33 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-3, 5-4, 6-9, 10-12, (11-16), 14-17, 16-20, 19-24, 23-27

Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 7 , Mads Thymann 3, Andreas Nielsen 3, Marcus Midtgaard 3, Oscar von Oettingen 3, Tim Sørensen 2, Magnus Norlyk 2, Mads Svane 2, Rasmus Henriksen 2 Marcus Norrbrink 1, Frederik Bjerre 1, Axel Franzén 1, Kristian Vukman 1

Topscorer, Skanderborg Aarhus: Thomas Arnoldsen 8

Udvisninger: Mors-Thy 2, Skanderborg Aarhus 2

Rødt kort: Lars Mousing VIS MERE

Selv fra pressepladserne på den modsatte side af udskiftningsbænkene var panderynkerne hos cheftræner Niels Agesen tydelige. Der blev kommunikeret voldsomt blandt stab og spillere, og det gav Mads Thymann, Mads Svane og målmand Svend Rughave muligheden for at ændre på tingenes tilstand.

Det hjalp dog ingenlunde. Skanderborg moste Mors-Thy på sine hurtige kontraer og kort efter var afstanden vokset til fire i en periode, hvor særligt 21-årige Thomas Arnoldsen viste prøver på sit enorme talent.

Mors-Thy fik flere gange reduceret afstanden til to mål, men frem mod pausen trådte Skanderborg Aarhus så eftertrykkeligt på speederen, at det måtte kandidere til vanvidskørsel, hvis det var foregået på offentlig vej. Gæsterne kunne gå i omklædningen foran med 16-11.

Efter pausen var koncentrationen dalet en anelse hos gæsterne. Tre uprovokerede fejl i indledningen af halvlegen gav Mors-Thy muligheden for at bide sig fast i østjyderne ved stillingen 15-18.

Den efterfølgende periode havde Mors-Thy svært ved at presse Skanderborg yderligere på scoringstavlen. Udeholdet var flere gange oppe med fem mål, mens Mors-Thy i størstedelen af anden halvleg kun lykkedes med at få afstanden reduceret til tre mål.

Til allersidst fik tilskuerne alligevel lidt spænding for pengene, da Magnus Norlyk med tre minutter tilbage af kampen scorede til 26-28. Halvandet minut senere var Skanderborgs forspring stadig på to mål, og da gæsternes Lars Mousing blev præsenteret for et rødt kort, kunne Mors-Thy lugte det helt store comeback.

På trods af to hurtige mål af Rasmus Henriksen i slutfasen, lykkedes det aldrig nordvestjyderne at få indhentet Skanderborg Aarhus, som kunne rejse hjem med to point.

Niels Agesen var overordnet tilfreds med indsatsen, men hæfter sig ved fem minutter, som blev afgørende for kampen.

- Vi kom med den rigtige indstilling og turde tage kampen op. Det vigtigste var at få vist noget ærgerrighed og gåpåmod. Rent håndboldmæssigt kan vi være tilfredse, men vi havde en periode på fem minutter, hvor vi smider det hele væk, og der bliver vi simpelthen nødt til at være skarpere.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at spille nedrykningsspil, men vi vil have så mange point med over som muligt, og det er det, som vi nu skal ud og jagte, lyder det fra cheftræneren.

Mors-Thy's næste opgave er om to uger på udebane mod Fredericia.