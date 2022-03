Kommende Aalborg-spiller var ved at gøre det onde ved dem

HÅNDBOLD:Svenske Andreas Flodman lavede 10 mål på 12 forsøg i søndagens kamp mod sin kommende klub Aalborg Håndbold, hvilket dog lige nøjagtigt ikke rakte for ham og KIF Kolding, da kampen endte 30-31 i Aalborgs favør.

- Vi havde jo chancerne. Vi lavede en hel del tekniske fejl, hvor Aalborg blandt andet scorede fire eller fem gange i tomt mål, men som helhed gjorde vi det virkelig godt. Vi havde chancen for ét point til sidst, så det var helt klart en super kamp fra os, men det er også sådan, at når vi ligger, hvor vi ligger, går det ikke vores vej i de tætte kampe, lød det fra Andreas Flodman.

Højrefløjen ville gerne gøre det godt mod sin kommende klub og holdkammerater, men det var ikke noget, han spekulerede over før eller under kampen.

- Jeg tænkte ikke så meget på, at det var mod min kommende klub, men selvfølgelig ville jeg præstere godt, men det handlede om at gøre det bedste for Kolding.

Han kommer til at spille med nogle af de bedste spillere i verden, når han efter denne sæson tilslutter sig de nordjyske håndboldhelte, der de seneste år - og i år - har præsteret helt vildt i Europa. En af de kommende holdkammerater er norske Kristian Bjørnsen, der spiller samme position som Flodman.

- Bjørnsen er en klassespiller, der har gjort det så godt i mange år. Det bliver selvfølgelig en hård konkurrencesituation, men jeg tror, at det er sundt. Det vil bare gøre mig bedre, da jeg kan lære meget af Bjørnsen, sagde svenskeren, før han fortsatte om udsigterne til at spille i Aalborg.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme til Aalborg for at spille med de spillere, der er der, og dem der kommer næste sæson.

Kampfakta KIF Kolding - Aalborg Håndbold 30-31 Stillinger undervejs: 1-4, 3-9, 8-10, 11-14, (13-16). 16-18, 19-21, 24-25, 26-28, 29-29. Mål, Aalborg: Lukas Sandell 9, Buster Juul 7, Felix Claar 5, Nikolaj Læsø 3, Jonas Samuelsson 3, Aron Palmarsson 3, Jesper Nielsen 1. Topscorer, Kolding: Andreas Flodman 10. Udvisninger: Kolding 1. Aalborg 4. Tilskuere: 1834 VIS MERE

I KIF Kolding har Andreas Flodman ikke været vant til at kæmpe med om de store titler, og i år kan traditionsklubben endda risikere nedrykning til den næstbedste række, så det bliver noget helt andet for svenskeren i næste sæson, som han allerede ser frem til.

- Det er en drøm at spille Champions League, og nu må vi håbe, at Aalborg også spiller Champions League i næste sæson. Det bliver virkelig fedt.

Skiftet til Aalborg Håndbold blev offentliggjort i januar, og der var ingen tvivl hos Flodman, da Aalborg kontaktede ham.

- Det er jo virkelig svært at sige nej til Aalborg, det er det bare. Jeg ville gerne prøve noget nyt, og det direktøren Jan Larsen præsenterede for mig, fik mig hurtigt til at se, at jeg ville være en del af det, sluttede den kommende Aalborg Håndbold-profil.