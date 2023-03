Kommende Aalborg-spiller viste klassen i landsholdsdebut

AALBORG:Knap 5000 tilskuere fyldte Gigantium i Aalborg, da de danske håndboldherrer med fire debutanter på holdet udraderede Tyskland 30-23 i en træningskamp.

De aalborgensiske tilskuere kunne især glæde sig over at se, hvordan den kommende Aalborg-spiller Thomas Arnoldsen viste sig frem i sin første optræden for A-landsholdet og blev fortjent kåret til kampens spiller.

Den 21-årige bagspiller, der lidt endnu optræder for Skanderborg-Aarhus, gik uimponeret til sagen og hakkede på overbevisende facon syv bolde i kassen. Dermed blev han dansk topscorer og satte en tyk streg under, hvor gigantisk et talent han er.

Gade strålede også

Aalborg Håndbolds enlige spiller på det aktuelle A-landshold, målmand Simon Gade, fik de sidste 10 minutter af kampen mod Tyskland, og hans første aktion i debuten for Danmark var såmænd at redde et straffekast.

Siden fulgte endnu fem flotte redninger fra Gade, som løftede stemningen blandt de mange aalborgensiske tilskuere.

Simon Gade fik 10 minutter i sin landsholdsdebut, og Aalborg-målmanden kvitterede med seks redninger. Foto: Lars Pauli

Danmark startede kampen ganske overbevisende og scorede nærmest efter behag - med VM-profilerne Simon Pytlick og Mathias Gidsel som de toneangivende i et opskruet tempo. Hurtigt stod der derfor 10-5 på måltavlen i Gigantium.

Så let fortsatte det dog ikke for Nikolaj Jacobsens VM-guldvindere. Siden fulgte nemlig en periode med særdeles uskarpt dansk spil, og det udløste en scoringspause på 10 minutter.

Emil Nielsen, der startede i målet på bekostning af Aalborg Håndbolds Simon Gade, viste til gengæld klassen og sørgede for, at Tyskland ikke fik lukket hullet. I stedet slog danskerne turboen til i sidste minutter frem mod pausen og kunne derfor gå i omklædningsrummet foran 16-11.

Simon Gade pillede blandt andet et staffekast i sin landsholdsdebut. Foto: Lars Pauli

Thomas Arnoldsen startede anden halvleg på banen og fik tilliden som straffekastskytte, hvilket han iskoldt udnyttede, de to gange han fik chancen, og siden fulgte han op med scoring på scoring i åbent spil. Alle mål sat ind i voldsom overbevisende stil.