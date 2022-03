Kommende direktør i speciel situation inden møde med ny arbejdsgiver

FODBOLD:Fra 1. april er Søren Als Christiansen ny direktør i Vendsyssel FF. Han kommer fra et job som salgschef i Jammerbugt FC, og netop det kommende skifte mellem de to klubber er en lille kuriositet ved lørdagens møde mellem netop Jammerbugt FC og Vendsyssel FF.

- Jeg har også spurgt de andre, hvor dælen Esbjerg er, når man har brug for dem. Det er jo lidt specielt, at min nuværende arbejdsgiver møder min kommende arbejdsgiver, så tæt på, at jeg selv bytter klub, siger Søren Als Christiansen, der ikke er i tvivl om, hvor den personlige sympati ligger i forbindelse med lørdagens kamp.

- Jeg arbejder jo stadig i Jammerbugt FC, så naturligvis holder jeg med dem i morgen. Omvendt kan vi nok også godt blive enige om, at jeg ikke vil opleve det som en decideret katastrofe, hvis det ender uafgjort, siger Søren Als Christiansen, der efter planen er at finde i Jammerbugt FC måneden ud, inden han skifter til Vendsyssels kontor i Vrå.

- Det er stadig planen. Jammerbugts ejer har bedt mig om at køre perioden ud i klubben, og det gør jeg naturligvis, fordi jeg er taknemmelig for den tid, jeg har haft i klubben, siger Søren Als Christiansen.

Lørdagens opgør på Sparekassen Vendsyssel Arena bliver årets første kamp på den bane, og netop banen er et åbent spørgsmål for mange.

- Banen ser okay ud på nuværende tidspunkt. Det er klart, at den ikke er ligeså grøn, som Anfield Road, men for årstiden, præsenterer den sig fint. Min helt klare bekymring går dog på, hvordan banen ser ud efter kampen. Det kan jeg godt være bekymret for, siger Søren Als Christiansen, der sammen med Jammerbugts øvrige ledelse ret hurtigt valgte at afvikle kampen i Pandrup og ikke i Hjørring, som var alternativet.

- Selvom vi har været godt tilfredse med at være gæster i Hjørring, så var der ingen grund til at give dem en ekstra hjemmekamp, når vi kunne fornemme, at det var muligt at afvikle kampen på eget græs, siger Søren Als Christiansen.

Der er kampstart lørdag klokken 14.