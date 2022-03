Kommentar: AaB har en langt større udfordring end trænerspørgsmålet

FODBOLD:Vi skal se alting i det rette perspektiv, og jeg er klar over, at verden står med store problemer lige nu, men i vores egen lille andedam er der også udfordringer - dog af en lidt anden karakter - på den lokale sportsscene.

Mens mange AaB-fans fik dybe panderynker af forrige rundes lidt blodfattige indsats mod et stærkt Silkeborg-hold og nullerten mod Vejle senest, så er det hverken trænerjagt eller et minus i det nyligt offentliggjorte regnskab, der bør bekymre mest i AaB i disse dage.

Aalborg Portland Park præsenterer sig nemlig på en historisk dårlig måde i disse uger. Halvandet år efter, man fik lavet banen om til hybridbane er den ukarakteristisk ujævn. Banen på Aalborg Stadion, som det hed i gamle dage, har altid været blandt landets bedste, men det er ikke tilfældet lige nu.

Det er i sig selv mærkværdigt, men det er slet ikke det største problem for AaB lige nu. Det kan godt være, at sportschef Inge André Olsen ikke kommer med de vilde udbrud til Nordjyske, når han skal fortælle om samarbejdet med Aalborg Kommune. Man skal jo heller ikke skide i den sofa, man sidder i.

Omvendt er det ikke en superligaklub værdigt, at man bliver nødt til at pendle mellem forskellige lokationer i Aalborg og omegn for at kunne gennemføre den daglige træning.

AaB træner nu på tredje måned i Gistrup, og selvom det er hyggeligt at træne i Aalborg-forstaden, er det slet ikke sådan, det burde være. AaB lever på det nærmeste en nomadetilværelse, som ingen kan være tjent med i det efterhånden lange løb.

Det er på ingen måder optimalt for bolsjestriberne, at de skal træne på kunstgræs størstedelen af tiden, når hovedparten af kampene foregår på græs. Det var aldrig sket i FC København eller Brøndby.

Det er lettere håbløst, at AaB og Aalborg Kommune ikke kan finde en løsning. AaB har et af Danmarks største træningsanlæg, så hvorfor ikke bare dedikere en eller to baner til at være vintertræningsbaner? Så må de jo ligge brak resten af året. Det kan man finde ud af andre steder, men åbenbart ikke i Aalborg.

Det bliver endda værre i de kommende uger, hvis et godt dansk forårsvejr begynder at ramme Nordjylland. Det vil betyde, at kunstgræsbanen i Gistrup bliver tør og hård at spille på. Det forøger risikoen for overbelastningsskader i unødvendig grad.

I forhold til tilvænningen til at spille på græs er der også store problemer, for AaB vil have et enormt efterslæb i forhold til andre hold, der får stillet de nødvendige træningsfaciliteter til rådighed.

Her ville det klæde Aalborg Kommune at komme ind i kampen, for en kommune, der ellers er langt fremme på det sportslige område, kan da ikke leve med, at AaB får stillet rammer til rådighed, der er så konkurrenceforringende.

Det er meget fint, at man har fået røde sæder på Aalborg Portland Park, men det ville nu være bedre, at græstæppet var i orden. Så kan stolesæderne sådan set have hvilken som helst farve.