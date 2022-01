Kommentar: AaB kommer klart styrket ud af trænerrokade

FODBOLD:Hvis tale er sølv, så har tavshed i denne omgang været det rene guld for AaB og sportschef Inge André Olsen, der har formået at holde dialogen med Lars Friis hemmelig stort set frem til offentliggørelsen af succestrænerens skifte til AaB. En skarp kontrast til det mere eller mindre offentlige forløb, der udspillede sig, da Thomas Thomasberg var i spil som ny AaB-træner.

For et par uger siden var jeg i Viborg for at se Jammerbugt FC spille træningskamp mod den gamle hovedstads stolte sønner. Det var nu mest for at tage temperaturen på rygtet om, at Lars Friis var en mulig kandidat til cheftrænerjobbet i AaB.

Den mulighed skød Viborgs sportschef Jesper Fredberg ned hurtigere end man kan nå at sige spåmand. Dengang sagde han:

- Det samme kan jeg sige om Lars Friis. Han skal heller ingen steder. Lars bliver her. Han passer godt. Det er slet ikke et tema for os. Jeg ved godt, at vi ikke har et transfervindue for trænere, men Lars bliver her. Vi er meget glade for Lars, og han passer perfekt ind i vores projekt.

Han lod forstå, at Viborg havde fat i den lange ende i forhold til at holde på sin meget værdsatte træner.

Her har Jesper Fredberg gjort regning uden vært, for da Lars Friis fik præsenteret muligheden for at avancere i det danske fodboldhierarki tog han den konsekvens, som Jesper Fredberg må have anset for umulig: Friis sagde op.

Tirsdag blev dagen, da Lars Friis blev offentlig skydeskive for frustrationer fra Viborg-fans. Hvis jeg var fast inventar på Vesttribunen, ville jeg notere mig denne reaktion med stor tilfredshed. Ikke fordi man skal svælge i andres problemer, men mere fordi det er det mest soleklare tegn på, hvilken succes Lars Friis har været i Viborg.

Til sammenligning var der en del AaB-fans, som bare trak på smilebåndet og tænkte; det er da okay, da Cifuentes' skifte blev offentliggjort. Det har der stort set ikke været noget af i Lars Friis' tilfælde. Det er mest af alt den forsmåede attitude, som man også ser ekskærester omtale hinanden med, når modparten har slået op ud af det blå.

For at blive i par-terminologien har Friis' ønske om en skilsmisse efterladt et så dybt sår, at det er umuligt at se ham fuldføre sæsonen som Viborg-træner. Det virker omtrent ligeså formålstjenligt, som det ville have været, hvis AaB havde tvunget Martí Cifuentes med til Malta på træningslejr.

Der er ingen tvivl om, at AaB sidder med gode kort på hånden i forhold til at få Friis med det samme. Den hånd fik muligvis tilført en trumf eller to, da Jesper Fredberg ærligt, men måske forhandlingstaktisk naivt gik ud og fortalte de danske medier, at det her var kommet helt bag på ham, og det her på ingen måde er optimalt for Viborg. Det er nærmest et knæfald for Inge André Olsen i forsøget på at hoste op med noget mønt for en mand, man alligevel har afskrevet i domkirkebyen.

Lars Friis viste en snert af klasse, men måske også slet skjult forhandlingstaktik, da han høfligt afslog at udtale sig om sin fremtid som AaB-træner, da hans fokus stadig er på Viborg. Under alle omstændigheder er det en ny måde at gribe sådan en situation an på. Der er ingen, som efterfølgende kan sige, at han ikke ønskede at blive ansættelsesperioden ud. Han kommer ikke til at bære brænde til det bål, hvor mange Viborg-fans gerne ser ham brænde lige nu.

Det ændrer dog ikke på, at Lars Friis har truffet et valg, som kun kan ende med en hurtig skilsmisse med et dertilhørende underholdningsbidrag til Viborg.

Flere AaB-fans var begyndt at stille spørgsmålstegn ved trænersituationen, og de første mishagsytringer var allerede sendt afsted i Inge André Olsens retning. De stemmer kan godt forstumme nu. Der vil sikkert være nogle, der ikke mener, at Lars Friis er et ambitiøst nok valg, men giv ham tid. Tid var trods alt en ven for Friis' spanske forgænger.

Da jeg skulle lave en rundt om Lars Friis, blev det kun til to kilder på artiklen. Jeg havde sådan set fire. Problemet var blot, at de gentog hinanden alle fire med meget små nuancer. Hovedbudskabet var ikke til at tage fejl af: Lars Friis er super kompetent og sympatisk til op over begge ører. Det er stærke ord i en fodboldverden, hvor man skal være sig selv nærmest. Hvis han giver sig tid til at være i AaB i længere tid, end han har været i sine tidligere ansættelsesforhold, så er der i min optik grobund for et frugtbart ægteskab. I første omgang er det vist det, vi må betegne som et fornuftsægteskab, men over tid kan det udvikle sig til reel kærlighed. Lars Friis har nemlig profilen til at være den eneste ene for AaB.

I øvrigt ville jeg ikke fortvivle, hvis jeg var Viborg. Man kan nemlig lave en hurtig manøvre, der kan spare klubben både bekymringer og nyt navnetryk på trænertøjet. Jesper Fredberg bør overveje at ringe Jacob Friis op i en fart.

Den tidligere AaB-træner har lykkeligvis fået så meget ro på hjemmefronten, at han atter kan se sig selv i et trænerjob på øverste niveau i Danmark. Han var aldrig i spil til jobbet i AaB, men det bør han klart kunne være i Viborg. I sommerpausen takkede han klogeligt nej til et tilbud fra Vejle, men Viborg er den perfekte løsning for Friis, der så kan komme til en klub, hvor der er et klart defineret koncept, som han oven i købet vil være i sync med fra dag et. Sidst men ikke mindst ligger Viborg i overskuelig kørselsafstand fra Aalborg.