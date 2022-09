Kommentar: AaB-salg kunne ikke være timet dårligere

FODBOLD:Superligaklubben AaB har igennem længere tid hungret efter at sælge spillere, og det kan ses på regnskabet, som i 2021 bød på et underskud på 15 millioner - ligesom man her i 2022 har haft kurs mod et rødt tal i samme størrelsesorden.

Isoleret set er det derfor en god case for AaB, at man torsdag solgte det egenudviklede forsvarstalent Mathias Ross til den tyrkiske storklub Galatasaray for et beløb, der ifølge Nordjyskes oplysninger ligger omkring 12 millioner danske kroner plus diverse bonusser, der kan sende den samlede transfer markant længere op.

For det første har man ikke helt råd til at sige nej, og gjorde man det alligevel, ville man stå tilbage med en ekstremt skuffet spiller, der for kun en uge siden missede en anden transfer til hollandske Vitesse.

Problemet er bare, at timingen mildt sagt er elendig. AaB har netop sendt Anders Hagelskjær på lejemål hos norske Sarpsborg, og dermed står man reelt tilbage med kun to midterforsvarere - Lars Kramer og Daniel Granli - til to pladser. Læg dertil, at Granli i øjeblikket er på skadeslisten, mens Kramer blot er ét gult kort fra karantæne.

Netop som AaB har ramt et spillemæssig fornuftigt spor i Superligaen og så småt er begyndt at kravle væk fra nedrykningszonen, udløser salget af Mathias Ross altså et stort benspænd for trænerstaben, der hurtigt kan blive tvunget ud i meget alternative opstillinger.

Der er en reel risiko for, at midterforsvaret i en af de kommende kampe kommer til at bestå af Kristoffer Pallesen og Jakob Ahlmann. To backs, der kun meget få gange i karrieren har prøvet at spille den plads - og vel at mærke på et tidspunkt, hvor AaB spillede med en helt anden forsvarsformation.

Et blik ned på AaB's U19-hold giver ikke meget hjælp i øjeblikket. 18-årige Sebastian Otoa har kæmpet meget med skader og er ikke i topform, mens 17-årige Jacob Buus næppe er superligaklar endnu.

Der er i mine øjne en reel risiko for, at den gode historie om salget af Mathias Ross kan ende med at bombe aalborgenserne tilbage til den krisetilstand, de indledte sæsonen i. Lad mig minde om, at de fortsat kun har ét points forspring til nedrykningsstregen.

Derfor er der ingen tvivl om, at sportschef Inge André Olsen er nødt til at gå ud på det transferfrie marked og finde en forsvarsspiller, der kan hjælpe holdet her og nu. Fælles for den pulje af ledige spillere, der blandt andet tæller de rutinerede skandinaver Emil Bergstrøm (senest FC Utrecht) og Håvard Nordtveit (senest TSG Hoffenheim), er dog, at kampform er en by i Rusland.

Ingen af dem vil altså kunne gå direkte ind på holdet, og dermed er der tale om mere langsigtede projekter. I første omgang er det altså op til Lars Friis og kompagni at trylle med den resterende superligatrup. Lykkes man med det, vil der i den grad være grund til at lette på hatten.