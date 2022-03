Kommentar: Aalborg Håndbold er nu officielt en europæisk mastodont

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold bliver bare ved og ved med at imponere. Forrige sæsons finaleplads i Champions League blev nogle steder omtalt som en 100-års-hændelse. Det var næsten for godt til at være sandt.

Med denne sæsons voldsomt imponerende gruppespilskampagne er det næsten en skuffelse, hvis Aalborg Håndbold ikke sikrer sig en billet til denne sæsons Final4. Aalborg Håndbold har nemlig bygget på sin i forvejen imponerende base.

Det kalder først og fremmest på et kæmpe skulderklap til klubbens sportslige ledelse. Det vil sige direktør Jan Larsen og nok så vigtigt trænerteamet med Stefan Madsen i spidsen. Der er gennem flere sæsoner blevet opbygget en kultur i Aalborg Håndbold, som er en rendyrket vinderkultur.

For én ting er at lykkes en enkelt gang. Noget helt andet er at blive på toppen. Det er en helt anden og meget vanskeligere disciplin, som Aalborg Håndbold nu også har doktorgrad i. Derfor mener jeg, at det er på sin plads at hylde Aalborg Håndbold mindst ligeså meget for den potentielle førsteplads i gruppespillet, som klubben blev hyldet for at kvalificere sig til Final4 for et år siden. Det er ganske enkelt en helt uhørt præstation fra et dansk håndboldhold.

Derfor er det også en præstation, der skriver sig ind blandt de største i dansk håndboldhistorie. På sin vis er det mere opsigtsvækkende, at et dansk klubhold med Aalborgs forudsætninger topper et Champions League-gruppespil, end når det danske herrelandshold hjemtager en stor titel ved EM eller VM.

I forhold til træner Stefan Madsen, må man håbe, at Jan Larsen har godt styr på hans kontraktforhold, for Madsen må være oplagt afløser, når Nikolaj Jacobsen vil tilbage som klubtræner en dag.

Konkurrencen på internationale klubscene er enorm, og med Barca, Veszprém og PSG som de økonomiske lokomotiver kræver det efterhånden en stor økonomi at være med helt i toppen. Her skal Aalborg Håndbold have kæmpe ros for at få mere ud af hver lønkrone, end eksempelvis Veszprém og PSG får for deres mange euro.

Her er det igen den føromtalte vinderkultur, der gennemsyrer alt. Mens mange Aalborg Håndbold-fans har næste sæson, som det helt store fokuspunkt på grund af Mikkel Hansens ankomst, så bør man nok notere sig denne sæsons begivenheder og huske at nyde dem som Aalborg Håndbold-fan. Det ganske enkelt enestående, hvad der præsteres af Jan Larsens håndboldhær.

De trodser alle forventninger og sætter mægtige Kiel til vægs i en skadesplaget udgave. Man besejrer storsatsende Pick Szeged med største selvfølge på hjemmebane. Man vinder en svær udekamp mod Montpellier, som var der tale om en udekamp i Fredericia. Sidst, men ikke mindst, viser Aalborg Håndbold et imponerende, internationalt niveau. Det er ganske enkelt vildt, hvad man ser Aalborg levere i Champions League.

For tre år siden ville alle være faldet på halen over denne præstation. Nu virker det bare som næste skridt i en naturlig udvikling. Det siger nok i virkeligheden allermest om udviklingen hos Danmarks håndboldlokomotiv, at man nu bare tænker, at det er helt naturligt. Vi er blevet godt forvænt, men vi skal stadig huske at storhylde Aalborg Håndbold for det her resultat. Det er verdensklasse i ordets egentlige betydning, at man kvalificerer direkte til en Champions League-kvartfinale.

Det giver blod på tanden og tro på meget mere. For alle i og omkring klubben kan jeg kun ønske for dem, at de får lov til at opleve et finalestævne i Køln med tilskuere på tribunerne. Det er tankevækkende, at man nu kan sige sætningen: Aalborg Håndbold har niveauet til at vinde Champions League i denne sæson.