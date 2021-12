Kommentar: Aalborg Håndbold skal nok få løst den GOGdiske knude

HÅNDBOLD:Med GOG's sejr er det hævet over en hver tvivl, at GOG vinder grundspillet, og tillykke til fynboerne med det.

Grundspillets førsteplads var vigtig for Aalborg Håndbold, fordi den i tilfælde af andet end DM-guld kunne bruge den til at komme i spil til et wildcard til Champions League.

Nu er der ikke andet at gøre, end at vinde DM. Det bliver dog ikke den walkover, som mange inden sæsonen havde forventet. GOG har samlet et historisk stærkt hold til denne sæson, og spillere som Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Oscar Bergendahl er spillere på himmelflugt mod verdensstjernerne. Jerry Tollbring, Thorbjørn Bergerud og Morten Olsen er etablerede stjerner på samme niveau som Aalborgs, så det er bestemt ikke utænkeligt, at GOG kan hjemtage det første DM-guld siden klubben genopstod fra konkursens aske i 2010.

Aalborg skal finde sit topniveau fra Champions League for at overvinde GOG anno 2021/22. De guldklædte spillere har nemlig ramt et niveau, der gør dem til en ligeværdig modstander for det ellers meget berømmede Aalborg-hold.

Aalborg Håndbold har endnu ikke ramt sit topniveau i ligaen i denne sæson. End ikke tæt på. Der har været gode sekvenser, men der har ikke været en Kiel eller Pick Szeged-lignende præstation i ligaen fra Aalborg Håndbold.

Lad os bare være optimister og antage, at Aalborg før eller siden får fundet sit høje internationale niveau frem til ligakampene. I så fald vil man stadig være bedre end GOG, men mindre kan heller ikke gøre det.

Ja det er da bekymrende, at man ved indgangen til 2022 ikke har set Aalborg i samme gode rytme, som man så i store dele af forrige sæson. Aron Pálmarsson har endnu til gode at folde sig ud i den danske liga, som han ved enkelte lejligheder har gjort i Champions League. Det er en farlig leg at antage, at han nok skal ramme sit niveau, når der for alvor står noget på spil.

Udfordringen er, at han endnu ikke virker til at have fundet sin rolle i samarbejdet med den svenske duo Felix Claar og Lukas Sandell. Den udfordring skal løses hurtigst muligt efter EM, men det vil også ligne Stefan Madsen og Arnór Atlason dårligt, hvis de ikke har noget i ærmet, når turneringen genoptages efter EM.

I forhold til den direkte og forventede duel mod GOG, er det værd at huske på, at den uafgjorte kamp mod GOG i Aalborg for en måned siden mest af alt var selvforskyldt efter 45 minutters rigtig fin håndbold fra Aalborg. Her viste man, hvordan GOG-kagen skal skæres.

Det niveau var de rødklædte aldrig i nærheden af at ramme i torsdagens kamp, men der skal være to mandage på en uge, hvis ikke Aalborg kan gøre det bedre, næste gang, man møder GOG. Forsvar såvel som angreb var langt under den forventede standard. Aggefors og Gade skal nok ramme et højere niveau, når bare forsvaret tager fem procent bedre fra i duellerne, og angrebsspillet kan næsten kun blive bedre. Eksempelvis mangler man stadig at se Aron Pálmarsson, så der er plads til forbedring, men dommedagsprofetierne gemmer vi lige lidt endnu.

Godt nytår.