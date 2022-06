Kommentar: Aalborg Håndbold står nu med en stor guldtrumf

HÅNDBOLD:Med sejren på 31-26 i Silkeborg onsdag aften stiger guldhåbet i den grad for Aalborg Håndbold.

Stefan Madsens udvalgte har gennem længere tid kæmpet med ressourcerne, og i det lange løb kan det derfor blive ekstremt vigtigt, at man undgår at skulle ud i en tredje semifinale mod genstridige Bjerringbro-Silkeborg.

Når der er grund til at slå den optimistiske tone an, så skyldes det også, at de formodede guldrivaler fra GOG onsdag tabte i Skjern og netop er nødt til at gå hele linen ud på lørdag i afgørende kamp i Gudme.

Se billederne fra onsdagens sejr nederst i artiklen

Dermed får fynboerne - såfremt de altså vinder kamp tre - væsentlig kortere restitutionstid frem mod den første DM-finale, der er på programmet onsdag 8. maj. Der er dog ingen tvivl om, at Aalborg Håndbold skal heppe på Skjern på lørdag. Så får man nemlig fordel af at starte finalerne på hjemmebane og spille en eventuel tredje og afgørende kamp i egen hule.

Anfører René Antonsen trak et kæmpe læs for Aalborg Håndbold i onsdagens kamp. Foto: Lars Pauli

I onsdagens hektiske stemning i Jysk Arena gav Aalborg Håndbold comeback til stregspilleren Jesper Nielsen, der sammen med stregkollega René Antonsen trak et imponerende stort fysisk læs mod det normalt så slidstærke BSH-mandskab.

Målmand Simon Gade og forsvaret fandt i det hele taget et ekstremt højt niveau, som frustrerede hjemmeholdet. Godt nok havde aalborgenserne også sine problemer med at trænge igennem BSH-defensiven og målmand Johan Sjöstrand, men en række kontrascoringer og effektiv afstraffelse af hjemmeholdets syv-mod-seks-spil fik i anden halvleg måltavlen til at galopere i Aalborgs favør.

En sidste vigtig ting at notere sig onsdag aften på Aalborg Håndbolds vegne, var at Sebastian Henneberg spillede sin første håndboldkamp i mere end et år, da han endelig gjorde comeback ovenpå en korsbåndsskade.

Nu mangler Aalborg Håndbold bare at få Aron Palmarsson gjort klar til finalekampene, og så vil jeg faktisk kalde holdet favorit. Også selvom Lukas Sandell næppe når at blive klar. Bredden ser ud til at kunne bære det sidste stykke mod målstregen for de forsvarende DM-guldvindere.

Bjerringbro-Silkeborg - Aalborg Håndbold 26-31 Håndbold, 2. DM-semifinale

Stillinger undervejs: 3-2, 6-4, 7-10, (12-11), 16-14, 18-19, 20-23, 22-27, 25-29

Topscorere, BSH: Nikolaj Øris 6, Henrik Tilsted 5, Jacob Lassen 4

Mål, Aalborg: Nikolaj Læsø 7, René Antonsen 6, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 4, Henrik Møllgaard 3, Felix Claar 3, Jesper Nielsen 2, Buster Juul 1, Christian Termansen 1

Udvisninger: BSH 1, Aalborg 2

Dommere: Nicklas Mark Pedersen og Nichlas Nygaard

Tilskuere: 2213 i Jysk Arena

Aalborg Håndbold er klar til DM-finalen, hvor enten GOG eller Skjern venter. VIS MERE

Aalborg Håndbold er finaleklar