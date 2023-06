Kommentar: Aalborg kan smile igen - takket være håndboldholdet

ODENSE:Aalborgenserne vågnede søndag op til den triste kendsgerning, at byen ikke længere har noget hold i den bedste danske fodboldrække, de kan være stolte af.

Til gengæld kan de søndag aften gå i seng i bevidstheden om, at byens håndboldherrer er en flok fantastiske mandfolk. Med ryggen mod muren blev GOG nedlagt, og dermed fremtvang holdet en tredje og afgørende kamp på hjemmebane om DM-guldet.

Jeg indrømmer gerne, at jeg var indstillet på at lukke sæsonen ned søndag i Odense, efter at fynboerne "stjal" sejren i sidste minut af den første finale. Jeg tvivlede ganske enkelt på, at der var kræfter nok tilbage i tanken hos Stefan Madsens skadesplagede mandskab til at yde den nødvendige kraftpræstation. Jeg tog fejl.

Stefan Madsen og Martin Larsen i jubel på bænken, da sejren med ét minut tilbage var definitivt hjemme. Foto: Henrik Bo

Med til ligningen hører dog også, at Aalborg Håndbold trak en kanin op af hatten til søndagens kamp i skikkelse af Mads Hoxer. Landsholdsspilleren blev opereret i menisken for bare en måned siden, men på rekordtid er han blevet klar og bidrog i den grad til, at aalborgensernes kræfter rakte til 60 hårde minutter i Arena Fyn.

Simon Gade, der i momenter er blevet kritiseret for at falde ud af nogle kampe, stod fremragende i målet, og i forsvaret blev der fightet, så sveden sprøjtede. Det gav en del udvisninger, selvom flere af dem så lidt uldne ud, men det kontante spil var også med til at tage pusten fra GOG. Nok engang lignede Simon Pytlick en skygge af sig selv i fynboernes bagkæde.

Ekstra imponerende var det, at Aalborg trods to tidlige udvisninger til Henrik Møllgaard stod imod defensivt og fik bragt veteranen hele vejen over stregen, selvom han som altid så segnefærdig ud.

Angrebsmæssigt fik aalborgenserne med Felix Claar i spidsen også klogt trukket angrebene i langdrag, så GOG ikke fik den tempofest, de ønskede sig. Og så undlod de at forfalde til satsede indspil til stregen, da lokummet i anden halvleg var ved at brænde på. Dermed kom fynboerne aldrig tættere på end tre mål.

Mads Hoxer genopstod fra skadeslisten og tog et kæmpe ansvar i den anden finalekamp. Foto: Henrik Bo

Med ovenstående ingredienser har holdet også fået serveret opskriften til sejr i den tredje og sidste finalekamp på hjemmebane i Sparekassen Danmark Arena.

Det taler samtidig til Aalborg Håndbolds fordel, at der nu er seks dages pause frem mod det afgørende guldbrag på lørdag. De kan i højere grad end GOG bruge pausen til at få ladt de slidte batterier op og give sæsonen en sidste skalle.

Står aalborgenserne med guldet om halsen på lørdag, vil de trods skuffelser i pokalturneringen og Champions League have fået tæt på det optimale ud af en sæson, hvor de størstedelen af tiden har været uden tre-fire profiler - ikke mindst stjerneduoen Mikkel Hansen og Aron Palmarsson.