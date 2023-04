Kommentar: Aalborgs håndboldfeber presser rammerne i Gigantium

AALBORG:Onsdag blev det offentliggjort, at Aalborg Håndbold fra den kommende sæson føjer knap 500 pladser til deres hjemmebane i Gigantium. Sparekassen Danmark Arena kommer dermed op på 5500 pladser.

Det er gode nyheder. Men spørgsmålet er også, om det er nok. Vi ser nemlig gang på gang, at klubben langt fra kan finde plads til alle interesserede, når det er danske topkampe eller europæiske storslag, som finder sted på nordjysk grund.

Lige præcis de europæiske slag er aalborgenserne færdige med for denne sæson, men allerede nu må man kigge frem mod næste ræs mod det forjættede land - nemlig Final 4 i Köln. Selvom GOG er stærke modstandere i kampen om DM-guld - foruden at have sendt Aalborg ud af Champions League i år - er et dansk mesterskab og et exit i ottendedelsfinalerne næppe det, som klubben drømmer om.

Uanset den nordjyske tilgang til håndboldforretningen, tør man nemlig godt drømme stort og sigte højt. Nok vokser træerne sjældent ind i himlen her i landsdelen, men i Gigantium tårner tilskuerpladserne sig snart så højt op, at loftet er i vejen.

Det er et meget fint billede på klubbens udvikling.

Med onsdagens overordnede grundspilssejr er chancerne for en Champions League-deltagelse i kommende sæson markant tættere på uanset udfaldet af slutspillet, da et wild card vil være en oplagt mulighed. Det er fint, da det efterhånden er et krav for en godkendt Aalborg Håndbold-sæson, at de bider skeer med verdens allerbedste hold, og vi allerede nu ser skitserne et slagkraftigt mandskab efter sommerferien.

Spørgsmålet er så, om plads til 5500 tilskuere er nok om ganske få år, hvis udviklingen matcher ambitionerne, og navne som Landin og Hald vækker håndboldfeberen i endnu flere nordjyder. Det tror jeg næppe.