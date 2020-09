Kommentar: Aalborgs perfekte start er et mesterstykke af succesrig trænerduo

HÅNDBOLD:10 betydende kampe og 10 sejre.

Aalborg Håndbold har straks fra denne sæsons start intet gjort for at fjerne indtrykket af, at nordjyderne sidder tungt på den danske håndboldtrone.

Op til denne sæson er profiler som Kristian Sæverås, Janus Smarason og Omar Ingi Magnusson ellers forsvundet, men det havde man næppe bemærket, hvis man ikke vidste det.

Nye ansigter som Simon Gade, Nikolaj Læsø, Felix Claar og Jonas Samuelsson er trådt ind på holdet på en måde, så åreladningen på ingen måde har rokket ved, at Aalborg Håndbold ikke kan løbe fra, at man er favoritter til at vinde det danske mesterskab for tredje år i træk.

Det er en bemærkelsesværdig præstation fra trænerduoen Stefan Madsen og Arnór Atlason, at der slet ikke er tvivl om den sag efter sæsonindledningen.

Trænerduoen har vadet i succes siden dens tiltræden for godt to år siden. To danske mesterskaber, en pokaltitel og flere imponerede resultater i sidste sæsons Champions League er en dækkende opsummering af de to år, men det er næsten ligeså imponerende, at duoen har fået sommerens markante udskiftning til at forløbe så smertefrit.

Det var trods alt nogle af den danske ligas absolutte profiler, der sagde farvel efter sidste sæson, men alligevel har savnet ikke været mærkbart. I stedet virker Aalborg-holdet bare til at være blevet endnu bredere.

Lørdag mod SønderjyskE kunne man tillade sig at lade Henrik Møllgaard få et langt hvil på bænken, mens især Nikolaj Læsø i stedet tog over inde på banen.

Den suveræne start er selvfølgelig intet værd, hvis kadencen ikke holdes, for medaljerne uddeles først til foråret i slutspillet, men det nysammensatte Aalborg-hold har straks fra start bare vist så lovende takter, at der i hvert fald ikke kan herske tvivl om favoritværdigheden i den hjemlige liga.

Også i Champions League har holdet fået en planmæssig start med to sejre af ligeså mange mulige. I sidste sæson kom coronavirus i vejen for Aalborg Håndbold, da man havde spillet sig frem til ottendedelsfinalerne, men det bør være et opnåeligt mål at nå mindst ligeså langt igen i denne sæson.

Med mindre pandemien altså kommer på tværs endnu en gang.