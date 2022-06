Kommentar: Arnoldsen-skifte viser én meget interessant ting

KOMMENTAR:Det kan godt være, at benovelsen var større, da Niklas Landin eller Mikkel Hansen blev præsenteret som kommende Aalborg Håndbold-spillere, men Thomas Arnoldsens forestående skifte til Nordens Paris fortæller en anden og mindst ligeså væsentlig historie. En historie om at Aalborg Håndbold er blevet en torn i øjet på nogle af de største klubber i Europa.

Det vender vi lige tilbage til, for først er det relevant at kigge på det sportslige perspektiv for Aalborg Håndbold i casen Thomas Arnoldsen.

Her har vi at gøre med en spiller, der har så tilpas stort et potentiale, at der står skrevet landsholdsspiller hen over ryggen på ham med store fede bogstaver. Thomas Arnoldsen har i den forgangne sæson vist, at han er det største talent i dansk håndbold.

Aalborg Håndbold får med andre ord tilført en spiller, der med den rette udvikling kan blive en verdensklassespiller, mens han er i Aalborg. Med det udgangspunkt har han alle forudsætninger for at gå i Sander Sagosens og Magnus Saugstrups fodspor.

Det er tankevækkende, at Aalborg Håndbold nu har nået et punkt, hvor man både har ren verdensklasse på sit førstevalg på venstrebacken, og om et år har man et alternativ, der er blandt verdens største håndboldtalenter. Det er en klar opgradering fra dengang, hvor talentet (Sander Sagosen) var førstevalget, der som frontsoldat samtidig skulle udvikle sig. Her får Thomas Arnoldsen andre betingelser på vejen mod verdensstjerne-status. Han kommer til at stå i mesterlære hos nogle af spillets bedste.

Derudover sender Jan Larsen også et klart og tydeligt signal om, at Aalborg Håndbold trods den massive stjerneregn, der rammer klubben i disse år, fortsat vil udvikle talenter til stjerner og ikke bare hente de allerede etablerede stjerner.

Spillere som Mads Hoxer og Thomas Arnoldsen understreger også, at Aalborg Håndbold aldrig ender som et old boys-hold, hvor alle spillere er over 30 år. Jan Larsen fraviger ikke sin filosofi.

Kæmpe signalværdi

Thomas Arnoldsens skifte understreger Aalborgs nye position på det nordeuropæiske spillermarked. Det er i virkeligheden den vigtigste lektie at uddrage fra Arnoldsens kommende skifte.

Det har været fast kutyme, at Flensburg-Handewitt ville være den naturlige destination for en spiller som Thomas Arnoldsen, når han skulle til en større klub. Emil Jakobsen, Lasse Møller og Aron Mensing har alle slået sig ned et par kilometer syd for grænsen.

Her får vi virkelig et indblik i, at Aalborg Håndbold nu er blevet så tilpas attraktiv både sportsligt og økonomisk, at man vinder kampen om Danmarks måske mest lysende stjerneskud i kamp med nogle af de største klubber i verden.

Flensburg har tidligere været ude at forholde sig til Aalborgs opstigning på den europæiske scene, og det er et klart nederlag for den normalt så populære danskerklub, at Thomas Arnoldsen nu havner i Aalborg.

Én ting er at hente Niklas Landin og Mikkel Hansen hjem. Noget helt andet er, at give Kiel, Flensburg og mange andre store klubber baghjul i kampen om en af de mest eftertragtede signaturer i håndbold. Det er vildt imponerende. På sin vis er det også opsigtsvækkende, men med de tidligere spillertilgange i Aalborg Håndbold, kan vi dårligt påstå, at det er overraskende.