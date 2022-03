Christian Eriksen fik en storslået hyldest i fyldt Parken

KØBENHAVN:Der var i lang tid set frem til denne kamp i Parken, og det skyldes især én dansker, Christian Eriksen - og Danmarks nationalstadion skuffede ikke med hensyn til hans tilbagekomst.

Før kampen var der nemlig af flere omgange hyldest til hele Danmarks nummer 10, og den var Parken særdeles gearet til at give, og det kunne kun være de færreste fodboldelskere lavet af et specielt stof, der ikke fik kuldegysninger i de momenter.

At se Christian Eriksen betræde Parkens græs igen var næsten lige så smukt, som det var forfærdeligt, da han kollapsede på banen for under et år siden under EM-slutrunden. Det øjeblik 29. marts 2022 i Parken skal der værnes om, og det fortjener endnu mere spalteplads, end medierne verden over allerede giver.

Den offensive midtbanestjerne beviste efter indskiftningen i lørdagens venskabskamp mod Holland, at han har stadig har en plads - og en særdeles vigtig én på det danske fodboldlandshold. Den falske illusion efter EM om, at Danmarks landshold sagtens kan klare sig uden den største stjerne, er for alvor skudt til hjørne efter de to kampe, Danmark spillede under denne landsholdssamling, for han præsterede endnu engang tirsdag aften mod Serbien. Eriksen vender vi tilbage til senere.

Det var en tirsdag i hyldestens tegn, for nok fik Christian Eriksen den største hyldest, men der var også stor kærlighed til den tidligere danske landstræner Åge Hareide, der blandt andet blev hyldet, fordi han kvalificerede Danmark til VM i 2018 og til EM 2020, der dog først blev afviklet sidste år med Kasper Hjulmand i spidsen.

Ikke nok med det blev hele Nordjyllands - der nu også er hele Danmarks - Joakim Mæhle hyldet for at have opnået flotte 25 landskampe for de røde og hvide - der er langt flere i vente og gudskelov for det.

Han var nemlig endnu engang kæledæggen i venskabskampen mod Serbien, hvor han som altid i Parken strøg op og ned på venstreflanken, og det var selvom han ikke engang var wingback i opgøret, men i stedet spillede venstre back i en mere traditionel firmands bagkæde.

Den elektriske stemning fra tilskuerne fra venskabskampens første fløjt var dog mindre imponerende, og der var lidt at ønske i forhold til sidste års EM-slutrunde på hjemmebanen, men det var måske også forventet.

En vis knægt fra Østervrå i Nordjylland ville som så mange før derimod gerne have gang i publikum, og det ville han allerede efter et kvarters spil, da han som så ofte før på landsholdet sparkede bolden i netmaskerne - og så var de danske fans med i de resterende 30 minutter af første halvleg.

Han var flere gange på spil i de farlige områder omkring Serbiens felt, og han skulle da også have fordoblet sin måltotal i første halvleg, da Danmarks største stjerne i aften og formentlig de kommende år Christian Eriksen spillede ham helt fri - nordjyden savnede lidt i kvaliteten i den situation.

Kampens første halvleg mod Serbien bar endnu engang præg af, at der var flere spillere, der var relativt uprøvede i dansk landsholdssammenhæng, og ligesom i Holland var indtrykket meget blandet. Rasmus Nissen og Joachim Andersen havde flere gange problemer i deres fælles højre forsvarsside, imens Jesper Lindstrøm ikke kunne få tingene til at fungere på venstrekanten.

Frankfurt-spilleren tog dog revanche kort inde i anden halvleg, hvor han fik slettet et lidt kedeligt indtryk ved at score på en god førstegangsafslutning i en helt fri position, før han blev udskiftet.

Det helt store øjeblik i Parken kom, da Christian - ja - Christian Eriksen bankede bolden ind i netmaskerne for anden gang på få dage. Da navnet blev råbt tre gange af speakeren efter scoringen, kunne råbene fra de danske fans formentlig høres længere væk end nogensinde før - sikke et moment at være vidne til.

De arkitektoniske evner, han har på en fodboldbane, den vision og farlighed i skud og afleveringer, er noget, der ofte har været en mangelvare i dansk fodbold, men den har Brentford-spilleren, der med stor sandsynlighed snart er at finde på en større adresse med al respekt for, hvad Brentford præsterer.

Ligesom vi troede, at han ikke kunne hyldes mere og vildere, var scenerne endnu engang smukke, da han til højlydte klapsalver forlod banen og efterfølgende blev æret med sang fra tilskuerpladserne - han blev senere også valgt som kampens spiller af tilskuerne på stadion.

Danmark tabte 2-4 i Holland, men vandt tirsdag med hele 3-0 mod Serbien i en affære, hvor der aldrig var spænding om resultatet - kun var stor sejren skulle være.

Danmark har gjort det fremragende uden Christian Eriksen, men de kan gøre det endnu bedre med ham på banen og på bolden.