Kommentar: Corona-brist ved EM bør kun koste et rap over nallerne

HÅNDBOLD:I et forsøg på at skærme EM-slutrunden i håndbold fra coronaudbrud har det europæiske og danske håndboldforbund lavet en såkaldt rød boble omkring spillere og trænere i både Boxen i Herning og arenaen i Kolding.

Derfor var det naturligvis svært uheldigt, at den russiske landstræner Ambros Martin i weekenden forbrød sig mod protokollen ved at have en samtale med en person udenfor boblen. Især er det problematisk, at han gav generalsekretæren i det russiske forbund en high-five som afslutning på den "forbudte" kontakt.

Jeg mener dog, det vil være at gå for vidt, hvis man smider Ambros Martin ud af EM for denne ene tanketorsk - i kølvandet på en vigtig sejr, som naturligt nok skabte glæde i den russiske lejr.

Det er trods alt menneskeligt at fejle, og kan både landstræneren og generalsekretæren her efterfølgende fremvise en negativ coronatest, mener jeg ikke, at straffen bør være hårdere end en bøde og en kraftig advarsel. Vi taler trods alt ikke om, at han har sneget sig ud af sit hotel i nattens mulm og mørke.

Ved at smide landstræneren - eller endnu værre Rusland som hold - ud af EM, mener jeg, man skaber en skandale, man ikke har lyst til at have.

Jeg tror også, at EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) har valgt at udskyde en officiel reaktion på sagen, fordi man netop afventer to friske coronatests og på den måde håber, at man kan lukke sagen ned.