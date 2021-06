Kommentar: Danmark smadrede døren ind til EM - nu kan de for alvor lave ballade

FODBOLD:Danmark har oplevet oceaner af modgang ved EM-slutrunden i fodbold, men mandag aften gik det hele op i en højere enhed for Kasper Hjulmands tropper.

Den berømte ketchup-effekt foldede sig ud i et rødt inferno i Parken, hvor målene til slut sprøjtede ind gennem det russiske jerntæppe. Sejren på 4-1 kunne være blevet endnu større, men kunne også have været forgæves, hvis ikke også Belgien havde gjort deres pligt og slået Finland 2-0.

Nu bliver Kasper Hjulmands tropper nummer to i EM-puljen og går videre til 1/8-finalerne, hvor de på lørdag møder Wales i Amsterdam. En opgave, som bestemt er løsbar, hvis det danske hold folder sig ud som hidtil ved EM - og tager kynismen fra sejren over Rusland med videre.

Det må også siges at være såre fortjent, at Danmark når så langt, for det var på ingen måde fair, at holdet blev sendt tilbage i kamp mod Finland i åbningskampen - ovenpå Christian Eriksens hjertestop.

Svær dansk start

Mandag aften var de 25.000 danske fans præcis som forleden mod Belgien spændt op til lir i Parken, men på grønsværen fik Danmark denne gang en anderledes svær start.

Russerne stod solidt defensivt og levnede sjældent de danske wingbacks plads til at true offensivt, og det danske spil virkede i det hele taget meget låst.

Samtidigt viste danskerne sig sårbare på omstillinger, og der gik flere gange et gys igennem tilskuerne, når det russiske eksprestog satte i fart. Kasper Schmeichel måtte efter godt et kvarter hive en god fodparade frem for at undgå den tidlige katastrofe efter en fejl af Jannik Vestergaard.

Mikkel Damsgaard, der var en stor oplevelse i torsdags, satte nærmest ikke en fod rigtigt i første halvleg, men da han gjorde, fik han Parken til at gå amok.

Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Pierre-Emile Højbjerg, der selv diskede op med en flot langskudsforsøg efter en halv time, fandt Damsgaard et par meter udenfor feltet, og så ramte den 20-årige Sampdoria-spiller bolden bedre, end han nogensinde før har gjort i sin fodboldkarriere. 1-0 til Danmark efter 39 minutters spil, og Kasper Hjulmands tropper kunne gå til pause med optur i kroppen.

Der manglede dog en scoring i kampen mellem Belgien og Finland for at gøre situationen helt perfekt, for her stod det trods belgisk dominans 0-0.

Efter en times spil fik Danmark en hjælpende hånd, da en russisk spiller lavede en "Jesper Olsen" med en katastrofal tilbagelægning, som Yussuf Poulsen bare skulle trille i nettet til 2-0.

Kort efter kom meldingen om en belgisk scoring, og så gik Parken ellers amok. Men bedst som man troede, at alt var fryd og gammen, vendte det hele på en tallerken. Rusland fik tilkendt et straffespark af den ultratynde slags og reducerede til 2-1. Og for at gøre ondt til værre, blev den belgiske scoring annulleret af VAR. Stilheden i nationalarenaen var for en kort stund larmende.

Danmark og Mæhle ikke til at stoppe

Denne magiske aften i hovedstaden var Danmark dog ikke til at stoppe. Andreas Christensen hamrede 3-1 i nettet fra distancen, og samtidig kom en ny melding om en belgisk scoring. Denne gang stod den ved magt. Der måtte vel også være grænser for galskaben.

Joakim Mæhle, der spillede bedre og bedre, som kampen skred frem, viste til slut sine giftige offensive evner med en fænomenal scoring til 4-1 - den har han rakt ud efter flere gange ved EM - og for lige at tænde lidt mere op under festen scorede Belgien samtidig til 2-0 mod Finland.

De sidste minutter i Parken blev ren lykkerus, og de danske spillere blev hængende foran de 25.000 tilskuere længe efter slutfløjtet. Hvem havde også lyst til at gå hjem fra sådan en fest.